México podría ser el principal proveedor de cannabidiol en el mundo

México, 4 Dic (Notimex).-México tiene el potencial de convertirse en el principal proveedor de cannabidiol (CBD) en el mundo, materia prima que se utiliza para la elaboración de suplementos y medicamentos para el tratamiento de diversos padecimientos.

De acuerdo con el director general de la empresa BeHemp, Jorge Treviño, si bien en el país la venta de productos a base de cannabis se trata de un mercado “virgen”, se estima que en Canadá su valor sea de ocho mil millones de dólares.

En conferencia de prensa explicó que la industria canadiense sólo puede generar una cosecha al año, mientras que en México se podrían alcanzar hasta tres anuales, debido a las condiciones climáticas.

“Si Canadá es uno de los principales proveedores y el más grande en América, nosotros podríamos triplicar su cosecha, lo cual nos pondría en una posición a nivel internacional como principal proveedor de cañamo en el mundo”, afirmó.

Al presentar la Cámara de la Industria del Cannabis en México, integrada por la firmas Hempmeds, Farmacias Magistrales, CBD Life, Be Hemp y Dr. Brooners, las compañías comentaron que si bien la ley no permite el cultivo para su uso industrial, esperan que la iniciativa de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo contemple.

Y es que, explicaron, en este momento la importación de CBD de cannabis o cañamo es la única opción, por lo que si se sembrara en el país bajarían los precios de los productos.

En ese sentido, expusieron que todavía hay un miedo a “legalizar algo que ha pertenecido al narcotráfico”, pero con esta iniciativa están esperanzados a que se pueda dar enfoque al uso industrial.

Asimismo, expusieron que en las últimas semanas de diciembre empezarán a comercializar los primeros productos con cannabis, luego de que la Cofepris autorizó la venta de 50 artículos.

Cabe destacar que las mercancías autorizadas por la autoridad regulatoria no son psicotrópicos en su mayoría, por lo que no representan un riesgo para la salud, ya que no tienen una concentración superior al 1.0 por ciento de Tetrahidrocannabinol (THC).