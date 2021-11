México se encamina hacia una autocracia: Ricardo Pacheco

El presupuesto federal 2022, concentra el poder político y económico en una sola persona

Responsable el gobierno federal de la grave insuficiencia de medicamentos

El régimen de gobierno morenista camina hacia una autocracia: “si no

reaccionamos, vamos a ver a este gobierno federal, calificado como destructor,

terminar con el resto de las instituciones”, afirmó el diputado Ricardo Pacheco

Rodríguez, al lanzar un llamado de alerta y reflexión por la concentración del poder

económico y político que significa un presupuesto caprichoso y, que

“inevitablemente llevará a México a un régimen autocrático y populista”.

Durante debate sobre el contenido del Presupuesto Federal 2022, entre diputados

locales, Pacheco Rodríguez recordó cómo gobiernos populistas de otros países,

tardaron 6, 8 y hasta 10 años para acabar con las instituciones, y aquí en México

sólo les han bastado tres años, “tengamos presente eso”, llamó.

Ante la defensa a ultranza del PEF 2022 por parte de los diputados de Morena,

Ricardo Pacheco afirmó que detrás del documento aprobado por la Cámara de

Diputados, hay una sola lógica: “la concentración del poder político y económico en

una sola persona”.

“Para allá camina este régimen elegido democráticamente, va concentrando el

poder para instaurar una autocracia. No lo digo solamente porque sea un

pensamiento que no tiene fundamento, el manual del populismo lo va llevando

paso a paso Andrés Manuel López Obrador”, enfatizó el legislador priista.

Dijo que ahora se pretende estrangular al Instituto Nacional Electoral (INE), “una

institución que debiéramos defender todos”; lo hace a través del presupuesto,

porque no tiene otra manera. Calificó al INE como garante de la democracia e,

incluso, con mayor popularidad que el propio presidente.

Y el presupuesto, en el que a Durango le fue muy mal, precisamente va

encaminado a la dependencia total de esa concentración de poder, por eso los

diputados, en lugar de estar debatiendo estas cosas, “debiéramos buscar los

consensos para que a Durango se le atienda en sus demandas de recursos para

obras de infraestructura”.

Recordó la grave escases de medicamentos y puso como ejemplo lo que sucede en

el IMSS, la mejor institución de seguridad social que tiene el país: “está reconocido

por las propias autoridades del instituto, que esta es la situación más crítica; el

desabasto de medicamentos es mayor por la torpeza del gobierno federal en cómo

comprar las medicinas, y al cambiar también el sistema de distribución”.

“Es culpa de este gobierno que no haya medicinas, evidentemente había

presupuesto, y también lo hay en una institución que genera sus propios recursos,

y que no es propiedad del gobierno federal sino del Estado Mexicano”, explicó

Pacheco.

“Podrán decir los discursos que quieran, pero dentro de un año cuando tengamos

menos medicamentos que ahora, cuando no tengamos carreteras y las que existan

estén en mal estado, cuando hayan muerto más niños con cáncer, cuando las

instituciones de seguridad no tengan dinero, entonces compañeros diputados de

Morena, espero tengan la decencia de venir aquí a decir que efectivamente fue

porque no hubo presupuesto suficiente para Durango”.

