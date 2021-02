Borrego dixit

Salvador Borrego, Ph. D.

La lucha por el poder, opus 99

3-2-2021

Me divierte imaginar a los semióticos (algunos de ellos muy inteligentes, pero otros muy pendejos) elaborando juicios basados en el hitleriano título de este dixit.

No pude, sin embargo, encontrar una mejor forma de expresar que, en las contiendas político electorales, hay una lucha central, la lucha por el poder, pero que cada quien trae su propia lucha, la que tiene que ver con sus intereses, no siempre alineados al propósito medular de alcanzar o mantener el poder para el partido o movimiento al que pertenecen.

Quienes militan en un partido en general desean el triunfo partidista, pero también una posición interna fuerte, que les permita acceder a posiciones personales de poder y riqueza, y no siempre se concilian estos intereses; de ahí las luchas internas, las más desgastantes; el fuego amigo.

Quienes andamos en la periferia de la lucha por el poder, como asesores, estrategas o encuestadores (en mi caso como Cartógrafo Político (hay niveles)) no escapamos a estos problemas de intereses e incluso sentimientos y lealtades encontrados. Cada quien hace su jerarquización.

En mi caso, ¿cuál es mi lucha? ¿Me debo asumir, como algunos amigos bromean respecto de sí mismos, como un mercenario de la política? ¡Yo creo que no!

Por lo pronto me declaro ajeno a la polarización, y una de mis luchas es conservar el cariño y amistad de mis seres queridos polarizados.

También me declaro ajeno a las luchas interpartidistas o de grupos de interés. He aprendido con los años a valorar a las personas por sí mismas, y las he encontrado valiosas o despreciables en todos los partidos y en todos los signos ideológicos e incluso religiosos.

Mi lucha, mi gran lucha, es lograr que la clase política, empresarial, académica, intelectual, social, acepten un modesto regalo que les he ofrecido desde 1993, y que es mi metodología para medir la opinión pública. De manera específica mis Monitoreos y Cartas de Navegación Política.

Tal es mi lucha, si la gano obtendré cumplir con mi misión fundamental como director de mi empresa: mantenerla vigente como negocio (Deming) y quizá superar el otro gran reto: que sobreviva al relevo generacional. Y en el ámbito de la lucha por el poder elevar el nivel del debate político y mejorar las condiciones de vida de la gente común, dando mayor razonabilidad a los juicios políticos y a las decisiones de gobierno.

¡Hasta la próxima!

saba@sabaconsultores.com

