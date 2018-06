El candidato por la Coalición Por México al Frente, Jorge Salum del Palacio, realizó un encuentro ciudadano donde se escucharon a diferentes personas que se dieron cita para conocer las propuestas a trabajar por el distrito 04. “Mi primer voto será por Salum”, fue lo manifestado por Nicole Rivera durante este encuentro, ya que aquí se dieron cita jóvenes duranguenses que este año ejercen por primera vez su derecho al voto.

Durante el encuentro diversos jóvenes manifestaron su interés por conocer las propuestas de los candidatos de la Coalición Por México al Frente para tomar una decisión en los próximos comicios donde se elegirá al Presidente de la República, así como senadores, diputados federales y diputados locales en Durango.

La joven Nicole, al finalizar el encuentro, manifestó que al conocer las propuestas de todos los candidatos al distrito 04 se ha inclinado por las expuestas por Jorge Salum.

“Me interesan temas que él trae, como el medio ambiente, cuidado animal, oportunidades laborales para jóvenes y adultos y el deporte porque yo lo práctico. Lo que me gustó es que me explicó cómo se van a trabajar y fue sincero en decir que él no resuelve el problema, pero sí puede hacer mucho desde el Congreso. Además creo que es importante apoyar a alguien con experiencia, a diferencia de los otros candidatos es mi mejor opción, voy a votar por él”.

Ante esto el candidato reiteró su compromiso con los jóvenes y sus familias para mejorar sus condiciones de vida a través de un trabajo en conjunto con los tres niveles de gobierno, además de agradecer y felicitar a los jóvenes que se tomaron el tiempo para escuchar, preguntar y hablar sobre las propuestas que se trabajarán en el Congreso de la Unión.

“Es muy motivante escucharte y saber que tu primer voto se inclina por este proyecto en el que ya estamos trabajando para que el cambio en Durango se palpe, que sea completo y beneficie a todos. No está en mis manos resolver toda la problemática, pero sí podemos hacer mucho. En el desarrollo de Durango tenemos que entrar todos para que sea una realidad”.

Al finalizar este encuentro el candidato realizó la invitación a continuar conociendo y analizando las propuestas que presenta la Coalición Por México al Frente para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.