Miami albergará colección histórica que incluye cartas de Cristóbal Colón

Los valiosos materiales históricos serán donados por la Fundación Jay I. Kislak, una organización privada sin ánimo de lucro, a la Universidad de Miami (UM) y el Miami Dade College (MDC).

La donación incluye más de 2.300 libros raros, manuscritos, objetos precolombinos y otros materiales históricos.

Cada institución recibirá una primera edición de una famosa carta escrita por Colón en 1493, en la cual describe sus descubrimientos en el Nuevo Mundo al rey Fernando y a la reina Isabel de España.

Los documentos incluyen una edición de la “Cosmografía”, de Claudio Tolomeo, una de las obras más influyentes en la historia de la cartografía. Se cree que una copia de este atlas estuvo en posesión de Cristóbal Colón.

De igual forma, un libro de 1521 donde se describe a Cuba, escrito por el historiador italiano Pietro Martire d’Anghiera, autor de los primeros relatos de las exploraciones españolas en el Caribe y Suramérica.

Estos aportes buscan ayudar a universitarios y turistas al estudio de Florida, la historia antigua de Estados Unidos, y las culturas del Caribe y Latinoamérica.

Otro ejemplar, de 1589, es The Principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English Nation, escrito por el inglés Richard Hakluyt, conocido defensor de la colonización británica de Norteamérica.

La donación incluye también un informe en dos volúmenes de la Expedición Lewis y Clark (1804-1806), encargada por el presidente Thomas Jefferson (1801-1809) después de la compra de Luisiana.

“Es una alianza ideal. Tenemos la oportunidad de combinar los recursos especiales de cada institución, y crear exposiciones y programas para el disfrute de los residentes de Miami-Dade y los millones de personas de todo el mundo que nos visitan”, expresó Jay Kislak, dueño de la colección, en un comunicado.

En 2004, la fundación donó más de 3.000 libros raros, mapas, manuscritos y objetos a la Biblioteca del Congreso, cuya Colección Kislak forma parte actualmente de una importante exposición, así como de amplios programas académicos y públicos en Washington.

La Colección Kislak, de la ciudad de Miami Lakes, en Florida, fue reunida en el curso de varias décadas, está compuesta por algunas de las fuentes originales de referencia más importantes relacionadas con las primeras etapas de la historia de las Américas. EFE