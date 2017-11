Michieletto versiona “La damnation de Faust” para abrir temporada en Roma

Roma, 27 nov (EFE).- El director de escena italiano Damiano Michieletto abrirá el 12 de diciembre la nueva temporada de la Ópera de Roma con su versión de “La damnation de Faust”, de Hector Berlioz, para la que ha elegido una trama con episodios vitales de Fausto hasta su suicidio.

“Es un trabajo muy particular porque la obra no fue escrita como una ópera lírica, con una trama clásica. (…) Lo que he hecho yo es contar la historia de Fausto como si fueran varios episodios de la vida de un hombre que al final se suicida”, explicó Michieletto en una entrevista con Efe.

La obra, que servirá para inaugurar la programación operística 2017/2018 de este templo romano, cuenta con la dirección musical de Daniele Gatti y está coproducida con el Teatro Regio de la ciudad italiana de Turín (norte) y el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia (España).

Esta es la tercera vez que Michieletto trabaja con el Teatro de la Ópera de Roma, después de encargarse de la puesta en escena del “Trittico”, de Giacomo Puccini, en 2016, y este año de “Il viaggio a Reims”, de Gioachino Rossini.

Ahora llega al Teatro Costanzi de Roma con un montaje de esta obra de Berlioz que fue concebida para ser interpretada en concierto y que se estrenó por primera vez en París en 1846.

Para su versión ha optado por un “escenario abstracto, blanco, como si fuera una especie de laboratorio”.

En él, se suceden a lo largo de cuatro partes episodios de la vida de Fausto, desde su niñez hasta su suicidio, pasando por su “relación con la familia, su sufrimiento, su enamoramiento con Margarita” y la lucha interna que “lentamente le lleva al aislamiento, a la soledad y a la muerte”.

“Fausto es un poco la víctima en este laboratorio en el que se le va estudiando”, comenta.

Su intención es que el público siga “con interés” esta obra de Berlioz en la que “falta una trama”.

“Lo que he intentado es construir una historia y espero que esto le sirva al público no solo para disfrutar de la música sino también para que viva una experiencia teatral maravillosa. Creo que he recreado una historia comprensible para todos los públicos”, sostiene.

Para ello contará como protagonistas con el tenor checo Pavel Cernoch (Fausto), el bajo-barítono italiano Alex Esposito (Méphistophélès) y la mezzosoprano italiana Veronica Simeoni (Margarita).

Nacido en Venecia en 1975, Michieletto es conocido por su capacidad innovadora y quizá por ello lanza una crítica el mundo de la ópera al reconocer que el principal desafío que afronta es “saber renovar su repertorio, no solo interpretar los títulos que todo el mundo conoce sino innovar, producir y poner en escena historias actuales”.

La versión que lleva a la capital italiana está realizada en coproducción con el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, con quien ya trabajó el pasado año con “L’elisir d’amore”, de Gaetano Donizetti.

“Con ellos se trabaja muy bien. Espero que el espectáculo tenga una buena acogida en Roma para que también sea un éxito después para el público en Valencia”, confió.

Tras su paso por Roma, esta versión de “La damnation de Faust” será representada en Turín y después en Valencia.

En la programación del Teatro de la Ópera de Roma para 2017/2018 habrá, entre otros títulos, “I masnadieri”, de Giuseppe Verdi, “La sonnambula”, de Vincenzo Bellini, “La traviata”, de Verdi, o “Tosca”, de Giacomo Puccini. EFE