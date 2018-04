Miembro de campaña de candidato Henri Falcón fue herido en un acto en Caracas

Caracas, 2 abr (EFE).- El candidato opositor venezolano Henri Falcón denunció hoy el ataque del que fue objeto durante un acto en el sector Catia, en el oeste de Caracas, donde resultó gravemente herido un miembro de su equipo de campaña y además hubo múltiples hurtos y agresiones.

El diputado Teodoro Campo fue herido en la cabeza poco antes de finalizar el recorrido del candidato tras recibir un golpe “presumiblemente propinado por una manopla de acero” y se mantiene con “un diagnóstico delicado en situación de hospitalización y observación permanente en el hospital militar”, informó Falcón.

En una rueda de prensa ofrecida poco después del incidente, el candidato y exgobernador aseguró que el ataque fue cometido por un grupo de 30 personas que portaban “armas blancas”.

El parlamentario fue herido en la cabeza cuando “se acercaba para defender y proteger a los periodistas” a quienes se les intentó robar cámaras, equipos de trabajo y objetos personales.

Falcón responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro por “alentar” grupos violentos con el fin de afectar su campaña, no solo en esta ocasión sino también en otras actividades en las que, aseguró, se han registrado hechos de violencia.

“Quiero hacerle un llamado a Nicolás Maduro, a quien responsabilizamos de que haya paz o violencia en esta campaña electoral, que ponga control a sus grupos armados”, dijo junto a su equipo de campaña.

Falcón pidió además que se “garantice un proceso electoral limpio, objetivo, transparente, y sobre todo sin violencia” y alertó que “cualquier cosa que suceda a algún compañero (…) es responsabilidad del Gobierno nacional y sus grupos armados”.

El comando de campaña del opositor dijo que solicitará formalmente acciones legales al respecto ante el Ministerio Público.

El líder del partido Avanzada Progresista se lanzó a la lucha electoral sin el apoyo de la principal alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la mayor fuerza política en contra del Gobierno, que decidió no participar en las elecciones.

La MUD no solo no participará por considerar que las elecciones son un “fraude” organizado por el Gobierno para legitimarse, sino que ha llamado a los electores a no acudir a las votaciones, un acto que afecta directamente la campaña de Falcón. EFE