Miércoles, 23 de mayo de 2018 (04.00 GMT)

COREA DEL NORTE NUCLEAR

Pyongyang mostrará cierre de su base nuclear en medio de dudas sobre cumbre

Seúl(EFE).- Corea del Norte tiene previsto mostrar entre hoy y el viernes el desmantelamiento de su centro de pruebas nucleares a un reducido grupo de periodistas extranjeros, en medio de las dudas sobre la celebración de la cumbre entre Washington y Pyongyang. El régimen que lidera Kim Jong-un anunció la celebración de un evento, que se cree que tendrá lugar jueves o viernes, en el que mostrará la demolición de la base de Punggye-ri, ubicada al noreste del país y donde ha realizado sus seis pruebas atómicas. La fecha exacta del acto dependerá de las condiciones meteorológicas, según anunció el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte.

COREA DISTENSIÓN

Trump dice que ha impuesto “condiciones” a celebración de su cumbre con Kim

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que ha impuesto “ciertas condiciones” a la celebración de su esperada cumbre con líder norcoreano, Kim Jong-un, y garantizó que si ese gobernante llega a un acuerdo con Washington, estará “seguro” en el poder y tendrá ayuda económica internacional. “Veremos lo que ocurre (con la cumbre). Hay ciertas condiciones que queremos que se produzcan. Creo que conseguiremos esas condiciones. Y si no, no tendremos la reunión”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas al recibir en la Casa Blanca al presidente surcoreano, Moon Jae-in.

VENEZUELA ELECCIONES

Maduro proclamado presidente hasta 2025 expulsa diplomático USA por conspirar

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue proclamado este martes como jefe de Estado hasta 2025 tras su victoria en las cuestionadas elecciones del domingo, un acto en el que reiteró el inicio del diálogo con diferentes sectores del país y expulsó al principal diplomático estadounidense por “conspirar”. Maduro declaró al encargado de negocios de EEUU, país que no ha reconocido los comicios del 20 de mayo, en Caracas, Todd Robinson, como persona non grata al asegurar que actuó durante su estancia de menos de un año como “conspirador”, una medida que afecta también al ‘número dos’ de la delegación estadounidense, Brian Naranjo.

VENEZUELA ELECCIONES

Maduro abierto a beneficios a opositores presos para iniciar “reconciliación”

Caracas (EFE).- El recién reelegido presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró este martes abierto a que algunos opositores que se encuentran en prisión reciban beneficios procesales con el fin de caminar hacia “un Gobierno de reconciliación”. Durante su discurso de proclamación, el mandatario pidió a la presidenta de la Comisión de la Verdad de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que “por favor promuevan”, con su aprobación como jefe de Estado, “un conjunto de medidas de beneficios para sectores de la oposición que hayan incurrido en errores y problemas”.

VENEZUELA ELECCIONES

Parlamento venezolano no reconoce la proclamación de Maduro como presidente

Caracas (EFE).- El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó este martes no reconocer la proclamación de Nicolás Maduro como presidente del país para el período 2019-2025, y declaró “inexistente” la elección presidencial del pasado domingo, en la que el jefe de Estado fue reelegido en su cargo. Se aprueba “desconocer cualesquiera actos írritos e ilegítimos de proclamación y juramentación en virtud de los cuales se pretenda investir constitucionalmente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como supuesto presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025”, dice el acuerdo aprobado por Legislativo.

UE VENEZUELA

La UE denuncia irregularidades en elecciones en Venezuela y estudia sanciones

Bruselas (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, denunció este martes irregularidades en las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Venezuela y aseguró que los Veintiocho considerarán “la adopción de medidas adecuadas”. “Las elecciones presidenciales y regionales se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre un calendario electoral y sin cumplir con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble, sin respetar el pluralismo político, la democracia, la transparencia y el Estado de derecho”, declaró Mogherini en un comunicado.

CHILE PEDERASTIA

Iglesia chilena suspende a 14 sacerdotes por presuntos delitos de abusos

Santiago de Chile (EFE).- Un total de 14 sacerdotes de la diócesis de la ciudad chilena de Rancagua, vecina a Santiago, fueron suspendidos por la Iglesia católica por estar presuntamente involucrados en delitos de abuso sexual. En un comunicado, la diócesis informó de su decisión después de la difusión de un reportaje del Canal13 de Chile, que dio cuenta de abusos sexuales y conductas impropias por parte de un grupo de prelados de esa ciudad, situada a 90 kilómetros al sur de Santiago. Todos ellos pertenecerían, según la investigación periodística, a una cofradía llamada “La Familia”.

AUSTRALIA PEDERASTIA

Arzobispo australiano se aparta del cargo tras encubrir a cura pederasta

Sídney (Australia) (EFE).- El arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, anunció hoy que se aparta temporalmente de su cargo, un día después de que un tribunal de Australia lo hallara culpable de encubrir a un cura pederasta hace más de cuarenta años. “Si en cualquier momento se presenta como necesario o apropiado dar otros pasos formales más, incluyendo la dimisión del Arzobispado, entonces lo haré”, dijo Wilson en un comunicado. El prelado indicó que su decisión se implementará el viernes próximo y que esta fue adoptada tras consultar con su equipo legal.

EEUU CHINA

Trump asegura no estar “satisfecho” de la negociación comercial con China

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no está “satisfecho” con las conversaciones mantenidas con China, pese a que este fin de semana se anunció un acuerdo marco para rebajar las tensiones comerciales con el gigante asiático. “China ha hecho una fortuna (…) No estoy satisfecho pero tenemos un largo camino por delante”, afirmó Trump en declaraciones a los periodistas al recibir al presidente surcoreano, Moon Jae-in, en la Casa Blanca.

ITALIA GOBIERNO

Crecen las dudas sobre los cursos declarados por candidato a primer ministro

Roma (EFE).- El currículum del jurista Giuseppe Conte, propuesto como primer ministro en Italia por el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte, fue este martes puesto en entredicho después de que varios medios informaran de que no realizó algunos cursos que figuran en su currículum. Las dudas surgieron cuando el corresponsal en Roma de “The New York Times”, Jason Horowitz, aseguró que en los registros de la New York University (NYU, Universidad privada de Nueva York) no aparece ninguna persona con el nombre de Conte que haya cursado estudios.

CUBA ACCIDENTE

Accidente aéreo en Cuba sigue sin esclarecerse en medio de velatorios sin fin

La Habana (EFE).- Las causas del accidente aéreo que el pasado viernes provocó 111 muertos en La Habana al estrellarse el vuelo DMJ-972 de Cubana de Aviación son aún una incógnita, mientras la atención se centra en arropar a las familias que ya han comenzado a enterrar a sus seres queridos, la mayoría en el este de la isla. El único dato sobre la investigación del siniestro que se difundió este martes fue que los cuerpos del piloto y el copiloto del avión ya fueron identificados y se les practicó la autopsia, tal y como está establecido en los protocolos internacionales en caso de accidente. EFE