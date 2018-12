Miles de personas se manifestaron en Roma por los derechos de los inmigrantes

Roma, 15 dic (EFE).- Miles de personas, muchos de ellos africanos, se manifestaron por las calles del centro de Roma para pedir más derechos para los inmigrantes y contra la última ley promovida por el ministro del Interior, Matteo Salvini, que limita la posibilidad de conseguir el asilo.

La manifestación fue organizada por el sindicato USB, el partido Poder al Pueblo y otros colectivos bajo el eslogan: “No somos criminales, somos esclavos”.

En las primeras filas se posicionaron sobre todo inmigrantes africanos que piden que se les garanticen sus derechos y que se acabe el racismo.

Muchos de los manifestantes llevaban chalecos amarillos como los que están protagonizando las protestas en París contra las políticas del Gobierno francés.

Desde los altavoces que acompañaron la manifestación se pudo oír la canción símbolo de esta protesta: “Get up, stand up, stand up for your right” (Levántate, en pie, por tus derechos), de Bob Marley.

“Estamos cansados del racismo que tenemos que sufrir cada día. Muchos de nosotros venimos de países en guerra, de pobreza, pedimos solo derechos, un permiso de residencia”, explicaba un joven de Mali a los medios de comunicación.

Otro joven explicaba: “No somos criminales, somos trabajadores. Esclavos en los campos que no queréis ver. Aquellos que recogen la verdura que luego os coméis”.

Los manifestantes insistían en que inmigración “no quiere decir criminalidad” y que lo único que piden es “no ser invisibles, para poder obtener así trabajo y una casa”.

La protesta transcurrió pacíficamente por la calles de Roma entre eslóganes, cantos y bailes, mientras que en una manifestación en Turín también convocada a favor de los derechos a los inmigrantes hubo algunos momentos de tensión entre manifestantes antisistema y la policía.

“Se han reducido en más de 100.000 los inmigrantes desembarcados (en Italia). Alguno se pone nervioso porque ha perdido dinero. Pueden organizar todas las manifestaciones que quieran con banderas rojas e inmigrantes clandestinos. Yo pienso antes en los italianos. Sigo adelante”, respondió Salvini en Twitter a las protestas de hoy.

La nueva ley, caballo de batalla del líder de la ultraredechista Liga, Salvini, suspende los permisos de residencia por motivos humanitarios, que se concedían durante dos años y daban acceso al mundo laboral y a la seguridad social a los refugiados, y en su lugar se introducen permisos de un año de “protección especial”.

Además, se negará o rechazará la protección internacional en caso de que el inmigrante sea condenado en vía definitiva, también por los delitos de violación, venta de drogas, robo o extorsión, y se declara como “delito de particular alarma social” la mutilación genital.

La nueva ley alargará el plazo durante el que los inmigrantes podrán permanecer en los centros de identificación, pasando de los actuales 90 días a 180, un periodo que el Gobierno del euroescéptico Movimiento 5 Estrellas y la Liga consideran oportuno para identificar al solicitante. EFE