Miles de personas se manifiestan en Bangkok para pedir reformas democráticas

Bangkok, 19 sep (EFE).- Miles de estudiantes y opositores al gobierno de Tailandia acudieron este sábado a la explanada frente al Gran Palacio de Bangkok para reclamar al Gobierno una reforma de la Constitución -centrada sobre los poderes del rey-, la disolución del actual Parlamento y la celebración de elecciones democráticas.

La Policía cifró la asistencia en unas 20.000 personas al final de la tarde, y los organizadores elevaron el número de participantes hasta los 100.000, lo que la convierte sin duda en la mayor protesta en Tailandia desde el golpe de Estado de 2014.

A última hora de la tarde continuaba llegando gente a esta manifestación pacífica que continuará hasta el domingo y cuyos discursos con las demandas sobre el Gobierno y la Monarquía, se darán por la noche.

“Estamos muy contentos con la participación. Esto significa que nuestras demandas coinciden con lo que la gente quiere”, declaró a Efe el líder estudiantil Panupong “Mike” Jadnok, que es uno de los organizadores.

Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad en el casco antiguo de la urbe para tratar de controlar a la multitud.

Con el brazo en alto y mostrando tres dedos -anular, corazón e índice-, gesto popular por la saga “los juegos del hambre”, los asistentes muestran su desafío al Gobierno y a la prohibición de las autoridades.

Camisetas que se burlan del primer ministro, el general golpista reconvertido en político, Prayut Chan-ocha, acompañan a pancartas en favor de la democracia y banderas del orgullo LGTBi para reclamar mayores derechos para este colectivo, entre otra parafernalia.

“El movimiento político ya existía en Twitter pero no era suficiente y teníamos que salir a la calle a protestar. Aunque no esperamos un cambio inmediato queremos decir que no estamos contentos con el Gobierno”, explicó a Efe Sairoung, un joven de 23 que ha participado ya en tres manifestaciones de esta ola de protestas que comenzó en julio.

A la jornada también han acudido varios grupos de los llamados “camisas rojas”, seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra que fue defenestrado del cargo con un golpe de Estado que cumple justo hoy su 14º aniversario.

Este movimiento de protesta transversal, organizado principalmente por varios grupos estudiantiles, incluye entre sus demandas una reforma de la Constitución y la disolución del Parlamento que consideran heredero de la antigua junta militar (2014-2019), así como reducir el poder e influencia del Ejército en la política.

Sin embargo, la petición más espinosa es limitar el poder de la Monarquía, sometiéndola a mayores controles constitucionales y acabar con la ley de lesa majestad que castiga con hasta 15 años de cárcel a quien critique a la familia real, entre otras medidas.

Durante la manifestación también se han visto algunos carteles críticos que hacen una referencia velada al actual monarca, Vajiralongkorn.

“La Mjonarquía debe de dejar de interferir en la política. Lo lleva haciendo desde hace mucho y esto tiene que acabar en nuestra generación”, apuntó Book, un licenciado en Derecho de 28 años que reconoce que antes hablar de ello le daba miedo pero que ahora lo hace porque le preocupa su futuro.

El actual rey no ha heredado el carisma ni el respeto que despertaba su padre, el fallecido Bhumibol Adulyadej, y además pasa gran parte del año en Alemania, donde vive con su esposa, la reina Suthida, y una consorte real.

Desde hace décadas nadie se ha atrevido a pedir públicamente una reforma de la Monarquía, lo que supone una ruptura generacional entre los universitarios y sus padres, muchos de ellos en contra de este debate. EFE