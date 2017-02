Miles de uruguayos marchan en tamborrada en protesta tras ola de feminicidios

Familiares, amigos, integrantes de todas las agrupaciones del carnaval uruguayo, miembros de las organizaciones feministas y particulares, se reunieron en la puerta de la sede de la comparsa para recordar a Valeria Sosa y reflexionar por lo ocurrido.

“Transformar el dolor en acción es lo que nos reúne en nuestra casa cultural de mi morena, somos hombres y mujeres que por voluntad propia elegimos no quedarnos inmóviles y a su vez ser cómplices de un flagelo que nos afecta y concierne a todos como miembros de esta sociedad”, dijo en la proclama el integrante de Mi Morena Julio Eizmendi.

A su vez, Eizmendi destacó la valentía de Sosa porque “supo decir que no” y denunciar a su pareja como hombre violento y se “atrevió a vencer el miedo”.

Valeria Sosa fue asesinada de un disparo en la cabeza el pasado 30 de enero a manos de su expareja, un agente de policía que pese a tener denuncias por violencia doméstica portaba su arma de reglamento, algo que está prohibido luego de que un funcionario es denunciado por este tipo de hechos.

“Lo que Valeria accionó fue lo que la Policía y todo el sistema prefirieron dormir en un cajón. El sistema falla y nosotros los hombres también”, reflexionó Eizmendi.

“No solo la mató su exmarido, la mató el sistema todo, los ineptos y todas las alertas que no sonaron”, añadió.

Este hecho se suma a una ola de feminicidios en Uruguay que ya cobró la vida de cuatro mujeres en lo que va de enero de 2017.

La fuerte conmoción hizo que la marcha organizada por los integrantes de la comparsa reuniera a miles de personas que recorrieron la principal avenida de Montevideo al son de los tambores que le dedicaron a Sosa una última Llamada.

Decenas de tambores de diferentes comparsas uruguayas se reunieron para hacer sonar sus lonjas al ritmo del popular candombe junto a una multitud que los acompañó con palmas y en silencio.

De la manifestación también participó la senadora oficialista Daisy Tourné, quien suele pronunciarse en contra de la violencia de género y es una de las abanderadas en pronunciar una ley que reconozca la figura del “femicidio” en Uruguay.

“La ley es importante no lo voy a negar, pero si el pueblo no se dispone a cambiar las matrices terriblemente patriarcales, machistas y antiguas que permiten estas cosas, que una gurisa en la flor de la edad la maten de esta manera como han matado a tantas mujeres (..) uno ya no tiene palabras para poner”, expresó Tourné.

Además, la senadora declaró que van a “seguir peleándola” para que haya conciencia y que las leyes se aprueben, aunque consideró que toda la sociedad debe “poner un poquito de corazón” y rechazar “cualquier gesto de violencia”.

Tourné cree que es necesario que exista el delito de “femicidio”, ya que de no ser así, no se podrá cuantificar “la atrocidad de mujeres uruguayas” que son asesinadas en manos por lo general de sus parejas o exparejas por violencia de genero.

Con respecto de la marcha organizada por la comparsa, la senadora manifestó que todo lo que demuestre pública y explícitamente “nuestra bronca, nuestra rabia y nuestro dolor ante estas cosas” es positivo para evitar que se siga “vulnerando el derecho de las mujeres”.

El asesino de Valeria Sosa fue procesado con prisión por el delito de homicidio en las últimas horas. EFE