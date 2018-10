Mínguez:”La situación, al precio que estoy, no merece la pena”

Madrid, 1 oct (EFE).- Javier Mínguez, seleccionador español de ciclismo, disfrutó en Innsbruck del trabajo bien hecho al ver como Alejandro Valverde se proclamó campeón del mundo. Sin embargo eso no evita que se piense su futuro en el cargo, según confesó en una entrevista con EFE.

P: ¿Se lo merecía Alejandro, no?

R: Sí pero los Mundiales no se ganan por méritos. No vas acumulando méritos y te lo dan, hay que ganarlo. Se le había atravesado en más de una ocasión, debía tener más de uno. Lo ha luchado, lo ha peleado y ha tenido el premio merecido. Fue el mejor de la carrera.

P: ¿Qué ha cambiado esta vez?

R: Cuando uno gana se pueden sacar muchas conclusiones. Una cosa está clara, el recorrido le era favorable. Además LaVuelta ha tenido una parte final muy dura, ha habido que recuperarles. Estar juntos, descansar y prepararnos ha sido fundamental. Además corrió con paciencia y con calma, eso ha sido clave. Si corres a lo loco no puedes ganar.

P: Alejandro destacó la unión del grupo

R: Unión del grupo sí, pero con cabeza. Si tu tienes mucha unión pero luego en carrera hay anarquía o te crees que eres superior sin guardar el dinero, te equivocas. Ayer fue una demostración de concentración, de atención y de un respeto tremendo a la carrera.

P: Más allá de la victoria de Valverde… ¿Qué valoración hace del equipo en este Mundial?

R: Estuvo de diez. El equipo estuvo sereno, fuerte, remató bien la faena. Se dieron los ingredientes necesarios para darle esa nota de diez.

P: ¿Eso le da fuerza para seguir al frente?

R: No, al contrario. Mi vida es el ciclismo y mentalmente siempre voy a ser director. Que siga o no va a depender de circunstancias personales en primer lugar y en segundo económicas. La situación del seleccionador nacional, al precio que estoy, no merece la pena. Así de claro.

P: ¿Es solo una cuestión monetaria o hay algo más?

R: Hay factores importantísimos dentro de la selección. La federación tiene infinidad de problemas, situaciones complicadas. No llega donde quiere o tiene que llegar. Y eso complica la situación de los demás también.

P: ¿Le transmiten voluntad de mejorar las cosas?

R: La voluntad existe pero si no entra energía económica, no puede cubrirla.

P: Le pregunto por el futuro. ¿Marc Soler y Enric Mas son corredores susceptibles de ganar una gran vuelta?

R: Hoy son los más ilusionantes a nivel internacional. Pero hay que dejar que el tiempo pase y los puedas tener en ese momento. Lo ideal es tener una núcleo que gane aquí y allí y que haga que el ciclismo español siga estando de los primeros en el ránking internacional. EFE