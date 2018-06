Mínimas, afectaciones causadas por lluvias: AMD

El titular de la dependencia, Rodolfo Corrujedo Carrillo, dijo que hasta el momento las lluvias no han afectado en tuberías y drenajes a la ciudad, esto gracias a que no han sido tan estrepitosas como se tenía previsto desde un inicio, señaló que se está en revisión constante para que sigan funcionando como hasta el momento, de igual manera apuntó que los ríos, presas y canales no están a su máxima capacidad pero que están en un constante medición para evitar cualquier imprevisto que se pueda generar.

“Bueno, hasta el momento no se han tenido problemas en la ciudad por las lluvias, esto gracias a que no se han tenido tan constantes como se tenía previsto, aunque es muy pronto para decir que se ha pasado por lo peor de la temporada, esta apenas comienza, lo que sí es que hasta el momento las tuberías y drenajes han funcionado de manera buena, pese a que es muy sabido que muchas no están en las mejores condiciones” señalo.

Mencionó que solo se han detectado 2 tuberías que presentaron ciertos daños en los que ocasionaron encharcamiento, pero que afortunadamente pudieron detectarlos a tiempo, todo gracias a los reportes de la ciudadanía, quienes a través de los diferentes espacios que tienen les hicieron llegar las imágenes del encharcamiento que se está dando. “Estas fugas se detectaron a tiempo, hay que decirlo que fue gracias a los reportes de la gente, ellos en todo momento nos tienen informados sobre cualquier situación que sea de desperdicio de agua u otro problema que afecte directamente a la sociedad, lo cual agradecemos”, señaló.

Menciono que están a tiempo de seguir inspeccionando las tuberías y drenajes, pues dijo que se sigue en un constante limpia de los mismos, ya que la basura es la que representa un mayor problema para los encharcamientos. En cuanto a los problemas de abasto de agua dijo que la situación ha venido mermando y que por el momento se encuentran bien. En los poblados cercanos a la capital en donde se habían presentado más estos problemas ya se regularizaron, pues por el mismo motivo de las lluvias las personas han tomado precauciones y se han abastecido de ahí, esto para el ganado y el riego. Al igual en las colonias que se encuentran en las periferias, la regularización del vital líquido se encuentra estable por el momento.