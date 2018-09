Ministro británico en escenario de la crisis rohinyá y se reúne con Suu Kyi

Bangkok, 20 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, visitó hoy el estado de Rakáin, en el oeste de Birmania (Myanmar), escenario de la crisis rohinyá, y se reunió después con la jefa de facto del Gobierno birmano, la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

Hunt había adelantado que en su primera visita a Birmania quería abordar los problemas de los 725.000 rohinyás que han buscado refugio en Bangladesh y la condena a siete años de cárcel impuesta a dos periodistas locales de Reuters que investigaban delitos de los militares.

Hoy Hunt no ofreció declaraciones oficiales, pero dio a conocer sus impresiones en respuestas a preguntas de seguidores en su cuenta de Twitter.

“He estado en Rakáin esta mañana. He estado allí algún tiempo, he hablado con mucha gente. Me temo que saqué la conclusión de que la gente está muy asustada de hablar. Hay un clima de miedo que tenemos que solucionar”, indicó Hunt en la red social.

Al menos 10.000 personas han muerto y 725.000 han buscado refugio en Bangladesh por las operaciones militares en Rakáin que comenzaron el 25 de agosto de 2017 en respuesta a varios ataques de insurgentes, según el informe de la misión investigadora de la ONU presentado esta semana.

La ONU encontró elementos de “genocidio intencionado” en Rakáin contra el pueblo rohinyá, además de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en ese estado y en los de Kachin (noroeste) y Shan (noreste).

El estudio recomienda que la Corte Penal Internacional (CPI) procese al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, y a otros altos mandos.

“Quizá no haya una respuesta a corto plazo, pero al final, si no se hace justicia y se piden responsabilidades por las atrocidades y los crímenes de guerra que han pasado, ese millón de personas en Bangladesh no se va a arriesgar a regresar. Así que el importante primer paso es establecer el proceso apropiado para hacer justicia”, señaló Hunt.

En su opinión, si Birmania es incapaz de hacer justicia la comunidad internacional tendrá que buscar otras opciones, como la CPI.

Al ser preguntado en Twitter sobre la responsabilidad de la premio nobel, Hunt contestó: “Aung San Suu Kyi tiene un papel muy importante en este país Ella es el verdadero presidente del país, pero desafortunadamente no controla a los militares. Tienen una Constitución a mitad de camino de la democracia, y los militares no responden ante ella y actúan con impunidad”.

“Tenemos que entender las dificultades de su posición”, agregó el ministro al respecto.

Lo que sí prometió Suu Kyi a Hunt en la reunión mantenida en Naipyidó es revisar el juicio a los periodistas birmanos de Reuters condenados a principios de septiembre por estar en posesión de documentos secretos.

Los condenados dicen que se reunieron el pasado diciembre con dos policías para recabar información sobre delitos en Rakáin y estos les dejaron un sobre cerrado que no llegaron a abrir porque antes les detuvieron.

“Aunque reconocemos que es un asunto interno de Birmania, nos preocupa que no haya habido un juicio justo”, resaltó Hunt.

Hunt concluyó hoy un viaje que comenzó el miércoles con una visita al museo de la Asociación de Asistencia de los Presos Políticos. EFE