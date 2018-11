Ministro Cultura ruso llama a no inmiscuirse en juicio contra Serébrennikov

Moscú, 8 nov (EFE).- El ministro de Cultura de Rusia, Vladímir Medinski, llamó hoy a no inmiscuirse en el juicio contra el director teatral Kiril Serébrennikov, acusado de malversación de fondos públicos, proceso muy criticado en círculos culturales rusos y occidentales.

“Sea lo que sea lo que digamos, en apoyo de los acusados o al contrario…será interpretado desde un solo punto de vista, como una presión sobre el tribunal”, dijo Medinski a la prensa local.

Medinski subrayó que ahora hay que permitir que el tribunal ejerza su labor “de manera objetiva, sin presiones y sin histerias”, ya que, “cuanto más tranquilo y sopesado sea el juicio mejor será para cada uno de los participantes en este proceso”.

“Por eso, puedo repetir lo que he dicho siempre: que Serébrennikov es un brillante director, que su teatro era muy innovador…aunque tenía tanto partidarios como detractores”, afirmó.

El juicio contra Serébrennikov, que se encuentra en arresto domiciliario desde hace más de un año, arrancó ayer entre estrictas medidas de seguridad.

“No me reconozco culpable, porque nunca le he robado nada a nadie”, dijo Serébrennikov al inicio de la vista, al tiempo que negó que hubiera creado un grupo criminal: “Solo he creado un grupo teatral”.

Además de Serébrennikov, otras cuatro personas vinculadas con la compañía Séptimo Estudio, creada por el director, están acusadas de malversar 133 millones de rublos (más de 2 millones de dólares) de fondos destinados entre 2011 y 2014 al proyecto “Plataforma” de popularización y desarrollo del arte moderno.

Serébrennikov sostiene que estos fondos públicos fueron empleados exclusivamente para el fin al que fueron asignados: la realización del proyecto experimental “Plataforma”, que fusiona teatro, música, danza e imagen.

El pasado día 1 el director ruso fue condecorado con la medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, distinción que entrega el Ministerio de Cultura de dicho país desde el año 1957 a personalidades relevantes del ámbito artístico y la literatura en el mundo.

Serébrennikov, que ha recibido el apoyo de numerosas personalidades de la cultura rusa y extranjera, además de varios premios internacionales, considera que las alegaciones son una “tremenda injusticia” y ha pedido ayuda al público.

En cambio, el presidente ruso, Vladímir Putin, negó la “persecución” del director, aduciendo que si la hubiera su último espectáculo “Núreyev”, que causó una gran controversia, no habría sido escenificado en el Teatro Bolshói.

El director ha participado en varias manifestaciones de protesta contra Putin y criticado la creciente influencia de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, por ejemplo en su película “The Student”, que fue premiada en Cannes. EFE