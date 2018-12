Ministro de Defensa de Colombia niega que vaya a renunciar a su cargo

Bogotá, 10 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, negó hoy que vaya a renunciar al cargo tal y como habían especulado algunos sectores políticos y horas después de que la excandidata vicepresidencial Claudia López asegurase que está enfermo.

“Yo no he renunciado al Ministerio (de Defensa), no he pensado en renunciar y el presidente (Iván Duque) no me ha pedido la renuncia”, aseguró Botero a periodistas.

Al ser preguntado por las declaraciones de López, del partido Alianza Verde, quien dijo de él en una entrevista con la W Radio que “está enfermo y eso le impide ejercer bien su trabajo”, el ministro le respondió: “Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”.

“Tengo una salud perfecta y la puede certificar cualquiera de los médicos que a mí me atiende”, subrayó.

Finalmente, destacó que “si hubiera tenido un problema de salud nunca hubiera aceptado un Ministerio” como el de Defensa, a cuyo cargo está desde el pasado 7 de agosto, fecha en que Duque tomó posesión de su cargo.

Desde hace días se han multiplicado los rumores acerca de un posible cambio en el gabinete de Duque, cuya imagen positiva ha bajado notablemente desde el comienzo de su mandato. EFE