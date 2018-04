Ministro uruguayo asegura que “no hay crisis” en el sector agropecuario

Montevideo, 26 abr (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Danilo Astori, aseguró hoy que “no hay crisis” en el sector agropecuario de ese país luego de un encuentro con los representantes de asociaciones gremiales rurales.

“Crisis no hay en el sector agropecuario no ha habido, no hay y por lo que sabemos no habrá, han habido dificultades localizadas en los últimos meses agravadas por los factores climáticos a los que aludía el ministro todo lo cual generó una situación financiera complicada”, dijo a la prensa.

En ese sentido, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, descartó hoy que “producto de la sequía que afecta al país” haya “mayores dificultades” en la calidad de la producción agropecuaria así como en el cumplimiento de contratos.

“No hay grandes dificultades de calidad, los contratos se van a poder cumplir, los productores están equipados, pese a lo cual es entendible que el ánimo no sea de los mejores al momento de cosechar”, sostuvo.

Señaló que si bien desde el Gobierno, y en particular desde el Banco de la República (BROU) “se ha dado respuesta” a la situación de los productores afectados por el déficit hídrico, “los problemas no están resueltos porque la sequía tuvo un impacto fuerte”.

Según informó, la mitad del endeudamiento del sector agropecuario se encuentra en la banca pública y el resto en el sector privado, donde “poco se puede hacer”.

“Una cosa es salir de una situación complicada en un negocio que no funciona y otra es en uno que funciona. Alguien que presta plata está dispuesto a hacerlo en un negocio rentable para que regrese”, agregó.

El ministro valoró el trabajo de los agricultores como “la señal más clara” en la que han trabajo junto al Gobierno trabajando.

“Podemos asegurar que nuestros productores saben sembrar, cosechar y que Uruguay tiene los mercados abiertos”, concluyó. EFE