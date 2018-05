Ministro uruguayo pide incluir reinserción de presos en debate por seguridad

Montevideo, 24 may (EFE).- El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, aseguró que si se quiere “hablar en serio de seguridad”, es necesario incluir en el debate la reinserción de las personas privadas de libertad en la sociedad, informaron hoy fuentes oficiales.

El titular de la cartera del Interior participó en la apertura de la “Posada del Camino”, un alojamiento a las afueras de Montevideo que recibirá a 66 personas por los 90 días posteriores a su liberación de los centros del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), según consignó el portal de la Presidencia uruguaya.

“No hay seguridad si los que van presos, después de salir en libertad, no tienen posibilidad de reinsertarse normalmente en la sociedad, porque si no, tarde o temprano, van a reincidir”, explicó Bonomi.

Según el ministro, los delincuentes cuando salen de las cárceles tiene la “intención de reinsertarse y de no delinquir” pero cuando no consiguen trabajo, no tienen cómo alimentarse ni qué hacer, pierden la voluntad.

“El tercer día, pasa una señora y (el delincuente) le saca la cartera. Y después de esa señora vienen otras más y vuelve a eso”, ejemplificó Bonomi.

Por esta razón, consideró que es “fundamental” que en los días posteriores a la liberación el recluso “tenga otra posibilidad”, aunque reconoció que esto “no alcanza”.

“No alcanza si no hay quién proporcione trabajo”, reflexionó Bonomi.

Este miércoles, el Gobierno uruguayo anunció la creación de un centro de coordinación de acciones para combatir la delincuencia, que funcionará en la órbita de la Presidencia de la República y que contará con representación de varios ministerios -entre ellos el de Interior- así como otros organismos del Estado. EFE