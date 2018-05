Mis propuestas son ciudadanas: Jorge Salum

Por: Juan Guillermo Ruvalcaba

“Uno de los factores más importantes para legislar o ser un servidor público es el saber cómo se vive día a día en los hogares”, fue lo que respondió Jorge Salum al ser cuestionado sobre cómo iba a trabajar al llegar al Congreso de la Unión representando a los habitantes del IV distrito federal de Durango.

Durante un encuentro con medios de comunicación el candidato por la coalición México al Frente explicó que durante su carrera política el realizar los recorridos casa por casa y saludar a los ciudadanos en los cruceros de la ciudad le ha permitido establecer vínculos donde se conoce la situación actual en los hogares duranguenses.

“Aquí no es solo venir a presentarme y platicar sobre mis propuestas, también es de suma importancia saber escuchar, no solo oír, escuchar, conocer y entender las problemáticas de las familias. Me he encontrado con casos que te sensibilizan, con casos que te emocionan, te entristecen y hasta te dan coraje. Aquí he conocido a ciudadanos que ahora constantemente nos saludamos. De aquí salen las propuestas más efectivas por las que trabajamos y luchamos”.

Mencionó que aunque cada caso es diferente las problemáticas tienen las mismas raíces. Entre ellas actualmente se encuentra el empleo, la falta de apoyo a jóvenes y madres de familia, la falta de creación y conservación de espacios públicos, el mal abastecimiento de medicinas, la atención y detección al suicidio y consumo de drogas, así como la perspectiva de inseguridad en muchas colonias de la capital.

“No estamos, ni nos hacemos ciegos, la ciudadanía lo demanda y al tocar su puerta confirmamos lo que está bien y lo que está mal, lo que podemos mejorar y en lo que nos podemos enfocar”.

El candidato reconoció que tiene una preparación y experiencia necesaria para analizar los temas y así generar propuestas que sean llevadas al Congreso de la Unión.

“Al saber la problemática y constatarla con la ciudadanía, sabemos cómo podemos empezar a trabajar, como generar soluciones que sean llevadas al congreso y que en algunos casos sean tan efectivas que en otros estados se puedan replicar”.