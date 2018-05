Mítico grupo ESG captura a diferentes generaciones con su crudo estilo

Chicago (EE.UU.), 24 may (EFE).- El legendario grupo estadounidense de post-punk ESG no renuncia a su crudo e inquebrantable sonido que ha atraído a seguidores de diferentes generaciones a lo largo de cuatro décadas, y que volverán a escucharlos en la gira que iniciarán este fin de semana en Chicago, Illinois (EE.UU.).

En entrevista con Efe, Renée, una de las integrantes de la agrupación ESG, siglas de Emerald, Sapphire, Gold, no ocultó la alegría de percibir entre los asistentes a sus conciertos a público joven y de diferentes generaciones

“Los padres han introducido la música de ESG a sus hijos. Es tan divertidos verles asistir a los conciertos todos juntos”, señaló a Efe Renée, la vocalista de este grupo que integrado también por sus hermanas Valerie, Marie y Deborah Scroggins, así como por el percusionista Tito Libran.

Esta agrupación surgida a fines de la década de 1970 desde las entrañas de South Bronx de Nueva York, y que en las décadas de 1980 y 1990 cimentó su aura de banda de culto dentro del post-punk y la new wave, ha permanecido en activo desde entonces y prueba de ello es su último lanzamiento discográfico, “What More Can You Take?” (2017).

La grabación del disco tuvo como técnico a Nicholas, hijo de Renée, y que es parte de la nueva hornada familiar que se ha sumado a la banda y motivo, quizás, de la presencia en sus recitales de ese público de menos edad.

“Ahora mi hija, mi hijo, y un primo lejano tocan con nosotros. Es más magnético”, dijo la vocalista.

Es probable que algunos de los seguidores más jóvenes de la banda conozcan algunos estribillos no directamente de ESG, sino de los varios grupos y cantantes que en sus composiciones han “sampleado” partes de los temas de las hermanas, lo que dio pie en su momento a varias demandas por derechos de autor.

El tema “UFO” por ejemplo, una de sus canciones más conocidas, fue utilizada por artistas como Tupac y los Beastie Boys.

Esa etapa ya fue superada, dice Renée, quien confiesa que sus hijos de vez en cuando le hacen oír de vez música nueva, pero ella se mantiene fiel a sus gustos musicales.

“Soy muy fan de James Brown y todavía escucho su música. Su estilo de escribir es todavía tan fresco”, reconoció.

Además de los sonidos del llamado “padrino del soul” la música de ESG destila una notoria influencia latina, producto de haber crecido las hermanas en un complejo residencial de Nueva York, en un barrio de marcado mayoría hispana.

“Había un parque detrás del complejo residencial y no teníamos aire acondicionado, así que las ventanas permanecían abiertas. Siempre había hombres latinos en el parque tocando los timbales y el cencerro”, recuerda Renée.

Ello fue el germen de una propuesta musical que combina ritmos latinos, funk, así como sonoridades electrónicas e hipnóticas propias del dance punk, de lo que se podrá probar a partir del próximo sábado, cuando comiencen en The Promontory de Chicago la gira que llevará al grupo por ciudades de EEUU, Canadá y Europa.

“Mi mente se siente como si tuviera 18 años, pero mi cuerpo tiene casi 60. Bailo como si los años no hubiesen pasado y queremos que el público lo pase igual”, reconoce con una media sonrisa la vocalista. EFE