Moisés Muñoz señala que le impidieron pelear por un puesto en América

México, 27 Dic (Notimex).- El portero Moisés Muñoz aseguró que le impidieron pelear por la titularidad en el marco del club América, por lo que calificó de injusto y se despidió del conjunto capitalino.

“No me permitieron pelear por un puesto en igualdad de circunstancias, eso no me parece justo. Desde mi llegada a este club manifesté abiertamente mi cariño por esta gran institución a la que quiero y sigo queriendo desde mi infancia”, manifestó.

A través de un video, aceptó que todo en esta vida es cíclico, “mi etapa en el club América terminó, es una decisión que uno nunca hubiera querido que llegara y debo seguir firme, convencido de mis ideales”.

“Vestir estos colores son una de las mejores cosas que me han podido suceder en mi carrera futbolística y en mi vida personal”, sentenció.

Muñoz llegó al América para el Torneo Clausura 2012, equipo con el que logró los títulos de los Torneo Clausura 2013 y Apertura 2014.

América hizo oficial la salida de Muñoz rumbo al equipo de Jaguares de Chiapas, para lo que será el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.