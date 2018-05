Molesta a ciudadanos aumento a canasta básica

Después de que se diera a conocer que algunos productos de la canasta básica aumentaron de precio, ciudadanos de la capital mostraron su molestia y desacuerdo, pues por ejemplo las tortillas, que son la principal queja, rondará en los 18 pesos por kilo, además que el pan y la carne aumentaron hasta 30 por ciento.

El presidente de la Canirac, Jorge Eduardo Muñoz Guerrero, consideró los incrementos injustos, además de ser excesivos, pues se le pega directamente al bolso tanto del pueblo como de la industria restaurantera, pues también tendrán que reajustar sus precios, “eso es una medida que no le conviene a nadie”.

Para los ciudadanos es aún más la molestia, pues aseguran que entre los gastos mensuales de las cuentas que hay que pagar, la gasolina y ahora en un producto que es prácticamente el más consumido como la tortilla, deja grandes huecos económicos para las familias.

“No se ha visto que estemos mejor, ahora suben el precio de la tortilla, cómo quieren que uno viva, al rato ni para eso vamos a tener”, manifestó Emmanuel, de oficio comerciante.

“No sabía al respecto de ese aumento, imagínese cómo le vamos a hacer, si a veces es para lo que hay, tortillas y frijoles, después ni eso vamos a tener, no se ha visto que mejoren los salarios y con lo que se paga no alcanza, mal comemos”, señaló la empleada Guadalupe Morales.

Muchos de los ciudadanos le atribuyen a los gobiernos municipal y estatal que esta medida afecte gravemente a las personas, pues aseguran que los salarios siguen igual de precarios, la falta de dinero cada día es más constante y no se dan a conocer apoyos para la población, asegurando que no hace mucho tiempo alcanzaba para varias cosas, no que ahora es más difícil sobrellevar la economía.

“Si ganáramos bien, si se pagara bien en Durango, no afectaría tanto, pero cuándo han hecho algo al respecto, al contrario, buscan la manera de fregarnos más”, finalizó el empleado Fernando Samaniel.