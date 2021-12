Molesta a muchos de coalición candidatura de EVV: Benítez

“Muchos no estamos de acuerdo con la posible candidatura de Esteban Villegas para el Gobierno del Estado por la coalición PRI, PAN y PRD, de qué sirve si dentro de estos partidos no se acepta”, dijo Luis Enrique Benítez, al señalar que tal imposición marca un retroceso de más de 50 años en este proceso al interior del PRI, quien dijo que en estos momentos no se puede apostar a una operación cicatriz ante una decisión en este sentido, porque ya no hay tiempo para ello.

Apuntó el legislador que los panistas ya se manifestaron en contra de esa posible candidatura e incluso muchos del PRI no están a favor, “de qué sirve, si lo podrán hacer candidato pero ¿y se va a meter la gente a ayudar, se van a comprometer? O piensan que en el camino se van a acomodar las cosas y ahí van a ir sumando, y van a hacer operación cicatriz”, cuestionó el diputado priista, al señalar que son otros tiempos y eso debió hacerse desde el principio, para recordar que “lo que mal empieza, mal acaba”, señaló.

Aseveró que la mayoría de priistas no consienten que a estas alturas el PRI “siga jugando con las reglas no antiguas, sino más que antiguas, estamos retrocediendo 50 años, ni siquiera nos han convocado, no hubo una reunión, ni reglas ni hubo nada, no sabemos como se va a decidir”, señaló Benítez, al aseverar que no es sencilla la definición, para señalar que es necesario transitar con alguien a quien acepten todos.

Sobre una pérdida de tiempo en este proceso, el legislador dijo que se trata de un tema del que debe hablar el dirigente del PRI, aunque en lo personal consideró que se ha perdido tiempo valioso, pues se ha postergado la definición por falta de acuerdos, aunque dijo que se podría esperar una señal positiva, pero no la observa porque hace tres semanas no tiene comunicación con nadie de la dirigencia nacional ni estatal.

También se refirió a un riesgo de fuga de priistas, manifestó que siempre lo habrá, y se podrá observar “cuando se definan las candidaturas a los ayuntamientos y las panillas, que es cuando habrá mayor riesgo, pues si desde el principio no se hace todo bien, con reglas claras, comunicación, dialogo, apertura, difícilmente podremos llegar juntos y unidos, ni siquiera los de un partido, menos los de tres”, aseveró el diputado.

Finalmente, respecto al diálogo que tuvo con la aspirante a la candidatura por Morena, Marina Vitela, dijo “es mi amiga de hace muchos años, yo la invité a la política cuando participaba en las lides sindicales dentro del ISSSTE, desde entonces hemos coincidido en diferentes etapas de la vida política, incluso fuimos diputados locales juntos y estuvimos en esa legislatura trabajando en las mismas comisiones y ella esta en la intención de sumar a muchos actores más allá del partido en que esta ahora, tiene muchos amigos en el PRI”, dijo al señalar que fue solo un diálogo, que también tendrá con otros aspirantes incluso de otros partidos.

