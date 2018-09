Mollema: “Ha sido la etapa más dura del año”

Luintra (Orense, España), 5 sep (EFE).- El holandés Bauke Mollema (Trek), corredor más combativo de la undécima etapa de la Vuelta y uno de los protagonistas de la escapada del día, afirmó que la de este miércoles ha sido “la etapa más dura del año”.

“Ha sido la etapa más bonita de La Vuelta y quizás el día más duro de todo el año. Ha sido tremenda desde salida hasta meta. Ha pasado mucho tiempo hasta que la fuga se formó. Todo el mundo tenía ganas de estar en la escapada. Y luego, no hemos tardado en atacarnos en la escapada. El recorrido también era muy complicado, un subir y bajar constante, mucho más duro de lo esperado”, destacó.

Mollema trató de llegar en solitario a la meta de Luintra con un ataque lejano, pero al final le fallaron las fuerzas.

“Lo he dado todo. Estaba en la escapada y he tratado de escaparme a 50 kilómetros de meta, pero realmente no tenía piernas suficientes para luchar por la etapa en el final. A pesar de todo, este premio es una buena recompensa”, dijo. EFE