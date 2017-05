Mon Laferte celebra ser mujer pasional quien le funciona la “música de piel”

Paula Ericsson

México, 9 may (EFE).- Con los labios y uñas de rojo rubí, la cantante de voz pasional y desgarradora Mon Laferte (Viña del Mar, Chile, 1983) dijo hoy en la presentación de su nueva producción discográfica “La Trenza” en Ciudad de México que le “funciona la música de piel”.

“Agradezco ser una mujer muy pasional y no tener miedo de mostrar mis sentimientos; me funciona la música de piel. He aprendido a sanarme a través de las canciones”, afirmó la intérprete.

Durante la presentación de su nuevo y quinto álbum en el Teatro de la Ciudad, Mon Laferte recibió un disco de oro por su sencillo “Amárrame”, uno más por “La Trenza”, un reconocimiento por las 100 visualizaciones de su canción “Tu falta de querer” y el certificado doble platino por su trabajo anterior, “Mon Laferte Vol 1”.

Frente a estos reconocimientos, la cantante chilena afirmó sentirse “muy agradecida de la respuesta del público” y añadió que en su nuevo disco ha colaborado con artistas como el músico colombiano Juanes, el chileno Manuel García y el español Enrique Bunbury, y reconoció que uno de sus grandes sueños como profesional es cantar junto al uruguayo Jorge Drexler.

La intérprete abandon? su Chile natal hace 10 años, y resultó que le gustó tanto que se quedó en México.

“Soy migrante y creo en la multiculturalidad. No hay nada 100 % puro de ningún lugar”, aseveró la artista, quién afirmó que este bagaje influye en que haya “muchísimos colores” en su música.

Mon Laferte (Monserrat Bustamante Laferte), quien desde pequeña ha escuchado música muy variada, desde LED Zeppelin hasta Juan Gabriel y que viene de una familia trabajadora, dijo que el obstáculo más grande que se encontró en su carrera musical ha sido ella misma. “El reto más grande es uno mismo, siempre”, dijo.

Lanzó su primer álbum en 2003, titulado “La chica de rojo”, y explicó que en su último trabajo se ha arriesgado al incluir la cumbia, ya que eso le valió las críticas de los rockeros más clásicos. Pero ella se defendió y dijo que “el rock es la actitud de ir a contracorriente”, no solo un género musical.

La cantante chilena de cuerpo tatuado y vivaces ojos negros afirmó que en América Latina “todavía hay micromachismos”, pese a que el machismo no es igual al de los tiempos que vivió si abuela, una de las personas que más la inspiró para perseguir su sueño como artista.

“No afectan solo a las mujeres sino también a los hombres. Los hombres se han privado toda la vida de llorar. Tiene que ser muy difícil vivir sin mostrar tus sentimientos por ser un macho”, abundó.

Sobre una de las canciones del nuevo álbum, “No te fumes mi marihuana”, la cantante confesó que se inspiró en la pieza “Marihuana boogie” de Lola Guerrero, y relató que en sus conciertos algunas mujeres mayores la escuchan espantadas, pero terminan relajadas y bailando como todos los demás.

“Me gustaría que la marihuana fuera legal; se acabarían muchos problemas de violencia”, consideró.

Bajo el nombre de “Amárrame”, canción que la cantante interpreta con Juanes y que ha conseguido más de 39 millones de visitas en YouTube, la gira de Mon Laferte empezó el 11 de febrero en Tlaxcala (México) y recorrerá varias ciudades de América Latina y Estados Unidos. EFE