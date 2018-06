Monchi asegura que no ha recibido ninguna oferta por Alisson

Roma, 26 jun (EFE).- El director deportivo del Roma, el español Ramón Rodríguez Verdejo “Monchi”, aseguró este martes que por ahora no ha recibido ninguna oferta ni propuesta de interés por el meta brasileño Alisson Becker.

Monchi reconoció que “no existen jugadores intransferibles”, pero reveló que su idea es que Alisson continúe en el club romano en la próxima campaña, en una rueda de prensa organizada en el centro deportivo de Trigoria para presentar el fichaje del argentino Javier Pastore.

“Hasta hoy, esta es la verdad, para Alisson no tenemos ninguna oferta. Mi idea no puede ser otra que esperar que finalice el Mundial, lo más tarde posible para Brasil, que descanse y que llegue aquí para entrenarse con sus compañeros”, declaró Monchi.

“No ha llegado ninguna oferta ni ningún interés por Alisson. No puedo pensar en nada más que en su continuidad. Mañana no sé, mi trabajo es pensar en el presente. Al móvil del director deportivo no ha llegado nada, esta es la realidad y yo debo trabajar con la realidad”, agregó.

Por lo referido al futuro del griego Kostas Manolas, en el que están interesados muchos grandes clubes, Monchi explicó que la situación del zaguero es la misma que la de Alisson.

“Para Manolas vale lo mismo que para Alisson. Estamos tranquilos, son jugadores importantes para el proyecto del futuro”, afirmó. EFE