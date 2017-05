Mónica Puig: “Tengo que aprender a superarme”

París, 28 may (EFE).- La campeona olímpica portorriqueña Mónica Puig, que hoy logró superar la primera fase de Roland Garros, confesó que su año no está siendo muy bueno y que tiene que aprender a superarse.

“Hay momentos en los que voy a tener que mirarme en el espejo y superarme. Mi equipo me ayuda y me anima. Poco a poco voy a reencontrarme, entenderme mejor y crecer. Lo que aprendo en la pista es lo que más me va a enseñar”, dijo la tenista tras vencer a la italiana Roberta Vinci por 6-3, 3-6, 6-2.

Puig, que el año pasado en Río de Janeiro se convirtió en la primera medallista de oro olímpica de la historia de su país, aseguró que tras ese triunfo los resultados no estuvieron a la altura.

“Creo que me meto demasiada presión (…) Siempre he sabido que quería ser una de las mejores tenistas mundiales. Cuando no estoy bien me deprimo. Pero tengo 23 años y mi carrera es todavía larga”, señaló.

“Puede que no sea este año cuando tenga buenos resultados, tendré que acostumbrarme. Mientras, sé que soy capaz de jugar buen tenis, como lo he hecho hoy”, aseguró.

“Tengo que intentar tomarme las cosas menos en serio. Tengo que ser más positiva y hoy he dado un paso en la buena dirección”, dijo.

Su siguiente rival será la letona Jelena Ostapenko, que venció a la estadounidense Louisa Chirico por 4-6, 6-3, 6-2. EFE