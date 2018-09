Monitorean niveles de presas

Por: Guillermo Ruvalcaba

Debido a las precipitaciones que se han estado registrando, los niveles de las presas han estado aumentando y se corre el riesgo de que rebasen su capacidad, pudiendo causar un desbordamiento.

Ante ello personal de Protección Civil Municipal y la Comisión Nacional del Agua monitorean la presa Guadalupe Victoria y el río Tunal, ya que tuvo un incremento considerable de hasta el 90 por ciento, por lo que se dio el acordonamiento de la zona para seguridad de los ciudadanos.

Se estuvo trabajando durante la noche del lunes y madrugada del martes, con recorridos por parte de empleados de ambas dependencias para evitar algún incidente. El recorrido terminó a las 5:00 de la mañana, en punto de las 7:00 horas llegó otro equipo a relevar y seguir con el monitoreo, además de cuidar a los pobladores.

Afortunadamente no se tuvo ningún accidente en el que personas quedaran varadas o atrapadas dentro del crecimiento del río, pues los habitantes tienen un amplio conocimiento en cuanto a este tema y al ver que sube el nivel no tratan de cruzar el río.

El monitoreo se hizo por si había gente que estuviera acampando o haciendo alguna actividad en las inmediaciones de la zona, cosa que no sucedió afortunadamente, por lo que seguirán los recorridos de prevención durante estos próximos días.

Los elementos seguirán teniendo presencia en esta zona, así como en otras más consideradas de riesgo, para acordonar los lugares en dado caso de que se amerite.

Hicieron el llamado a la ciudadanía de que no se acerquen, que no se metan a nadar. Otra de las recomendaciones es que si no tienen conocimiento de cómo es una corriente o cruzar un río no lo hagan, evitando hacer actos de heroísmo o imprudencia.