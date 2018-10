“Monstruo de Ecatepec” no muestra perfil “puro” de asesino serial

Por Ángélica Guerrero

México, 11 Oct (Notimex).- A pesar de que cuenta con diversos elementos psicológicos, el denominado ‘Monstruo de Ecatepec’ no reúne un perfil tan puro de asesino serial, señaló la especialista Feggy Ostrosky, quien consideró prioritario rehabilitar a este tipo de personas para evitar que continúen con sus crímenes.

En entrevista con Notimex, la directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, mencionó que aunque el homicida de Ecatepec cumple con criterios como el mantener contactos directos con sus víctimas y cometer crímenes en determinados intervalos de tiempo, no observa a un asesino serial “tradicional”.

“Es complicado el caso porque no sólo es eso, sino que de acuerdo al video que estamos viendo, él dice que ve ciertas imágenes, que ve perros, que no le gustan, que tiene voces y entonces está complicado, no es tan puro el perfil”.

En este caso se aprecian diversos factores que pudieron afectar la vida del agresor y que lo llevaron a cometer diversos crímenes, precisó la licenciada en Psicología y doctora en Biomedicina por la UNAM.

“Estamos hablando de varios factores que tienen afectado su cerebro, el mismo reporta que uno, tiene alucinaciones visuales y auditivas; dos, tiene un odio hacia las mujeres; y tres, que tuvo un traumatismo craneoencefálico muy severo”.

Aseguró que no solo se trata de crímenes de odio hacia las mujeres por la ola de violencia que se ha demostrado en los últimos años, pues subrayó que en este caso del asesino de Ecatepec, obedece a una interpretación directa del agresor al considerar que las mujeres le han hecho mucho daño.

“Lo apodan como monstruo y no tiene una cara así, es alguien con el que tú podrías interactuar cotidianamente y eso llama mucho la atención, es un hombre que tiene una fluidez verbal adecuada que inclusive es hábil para manejar a las personas que lo están entrevistando”.

Por otro lado, la experta lamentó que cuando alguien comete un crimen en México, solo se aísle como medida de castigo, en lugar de readaptar y rehabilitar a esta población para lograr un cambio positivo.

“Lo ideal sería tratar de adaptarlos y realmente rehabilitarlos porque sólo castigarlos no creo que sea lo mejor, él ya lo mencionó, decir que lo va a seguir haciendo si lo dejan el libertad”.

Feggy Ostrosky sostuvo que un asesino serial realiza por lo menos tres crímenes en secuencia, lo que lo hace diferente a un asesino en masa que mata “por ejemplo, poniendo bombas”.

Detalló que si bien cada caso es diferente, en general los asesinos seriales mantienen historias de abuso físico y psicológico en la infancia.

La autora del libro Mentes Asesinas narró que un porcentaje mínimo de las personas abusadas genera fantasías “aberrantes” a lo largo del tiempo que se llegan a detonar en un periodo de estrés. “Y entonces es cuando la persona decide hacerlo, cuando quieren actuar estas fantasías aberrantes”.

Negó que los factores socioeconómicos y de escolaridad pudieran influir en la formación de un asesino serial. “Esto no influye directamente, lo que sí tiene que ver es la experiencia afectiva y emocional de la persona”.

“Es muy difícil prevenir este tipo de casos, lo que sí sabemos es que las historias de abuso físico, sexual en la infancia son factores que denotan y que disparan estos aspectos”, reiteró.

La especialista reportó que los índices de abuso físico y emocional en la infancia son muy altos, pues 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de abuso durante esta etapa de su vida. Advirtió a los padres de familia que el estilo de crianza es fundamental, ya que cuando en la familia existen personas dictatoriales, abusivas e indiferentes “es muy probable” que crezcan personas con pensamientos negativos que generen problemas a la sociedad.

El Pasado 4 de octubre, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvieron a Juan Carlos “N” y Patricia “N”, quienes fueron sorprendidos cuando salían de su domicilio con una carriola, en cuyo interior había restos humanos.

Su captura fue gracias a una investigación iniciada por el reporte de la desaparición de tres mujeres en el municipio de Ecatepec, desde abril, julio y septiembre pasados. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía mexiquense, la pareja fue observada el pasado 4 de octubre al salir del domicilio ubicado en la colonia Jardines de Morelos con una carriola que llevaba la mujer.

En ese momento los elementos los abordaron para cuestionarlos sobre la desaparición de las tres mujeres y después de revisar la carriola, descubrieron los restos humanos. En ese momento confesaron que ya habían depositado más en un lote baldío.

NTX/AGL/GZP