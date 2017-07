Montana duda sobre el futuro de Kaepernick dentro de la NFL

San Francisco (EE.UU), 11 jul (EFE).- El ex quarterback estelar de los 49ers de San Francisco, Joe Montana, dijo que no se siente optimista sobre el futuro del ex mariscal de campo de ese equipo, Colin Kaepernick, quien permanece como agente libre.

La decisión de Kaepernick de arrodillarse durante los partidos de pretemporada y de temporada regular pasadas cuando interpretaban el himno nacional, ha sido el factor que tiene a Kaepernick fuera del objetivo de los equipos de la NFL, de acuerdo al punto de vista de Montana.

Kaepernick se arrodillaba como protesta por lo que él considera el maltrato que viven las minorías en Estados Unidos.

“Cualquier entrenador en jefe, incluido Bill Walsh, de los 49ers, busca en su equipo que todos sus jugadores estén en el mismo objetivo, que todos busquen lo mismo. Yo creo que (Walsh) se percató de que no todos estaban en la misma línea del equipo”, dijo.

Agregó que “lo que un entrenador busca es que no haya distracciones en los vestuarios, y muchos no encajaban en lo que Walsh buscaba para el equipo, no importa qué tan bueno fueras, lo importante es que todos estuvieran en el mismo camino”.

Indicó que él cree que “las acciones de Kaepernick formaron un papel importante” en la decisión del entrenador en jefe de “limpiar la casa y de tener un ambiente diferente dentro del equipo”.

Además, agregó Montana, Kaepernick ha tenido problemas en su desempeño dentro del campo de juego y no ha podido igualar sus números del 2013 y 2014.

“Pero todo puede suceder en la próxima temporada, quizá en algún equipo haya alguna lesión y entonces él podría tener oportunidad de volver al emparrillado firmando con el equipo que lo necesite”, dijo.EFE