MORENA no respetó acuerdos legislativos, se burlaron de los mexicanos: Julen Rementería

El bloque de contención seguirá exigiendo que se nombre a los comisionados del INAI

El coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Julen Rementería del Puerto, reclamó a los integrantes de la bancada de Morena que no respetaron los acuerdos legislativos para el nombramiento del comisionado del INAI, Ricardo Salgado, y solamente se burlaron de los mexicanos.

No se vale que 67 votos hayan sido en contra de la propuesta. Ese es un asunto que es una burla, pues que se vayan a burlar de otros, porque no lo vamos a permitir, es una verdadera tomadura de pelo. Lo que hoy vimos es simplemente un abuso, una auténtica burla y no a quienes estamos hoy en el Senado, al pueblo de México, es importante decir que el acuerdo era para que se solamente se aprobara, no somos chamacos y perdón por la expresión, pero tampoco pendejos”, señaló.

En conferencia de prensa con integrantes del bloque de contención, Rementería del Puerto destacó que las y los legisladores de Morena y aliados se encargaron de traicionar la transparencia, argumentando que el acuerdo era votar por el comisionado que se había elegido y no aprobarlo.

“Hemos oído que han venido a decir a este mismo espacio que el acuerdo era votarlo y no aprobarlo. Por supuesto que no. El acuerdo era INAI primero y luego los demás temas y el INAI no era poner un asunto a votación, era INAI primero. Y así lo declaramos varios de los coordinadores de los grupos de contención”, expresó.

En ese tenor, el legislador veracruzano ofreció su respaldo a la sociedad que ha exigido que no se deje inoperante el INAI, así como a las mujeres del colectivo Las Constituyentes, que también exigieron transparencia.

“Mi reconocimiento a las mujeres valientes que pidieron transparencia y quiero decirles que nosotros respaldaremos la iniciativa de 3 de 3 con la cual estamos a favor y buscaremos la forma de que suceda, que eso quede claro”, apuntó.

El líder panista concluyó diciendo que el bloque de contención y quienes integran la bancada del Partido Acción Nacional seguirán exigiendo que se vote “el INAI primero”

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más





WhatsApp