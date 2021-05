Morena reclama ante derrotas inminentes: Rubén Escajeda

En todo el país su tendencia es a la baja

Los candidatos de Morena saben que la gente los rechaza, por eso se han dedicado a tratar de violentar la elección, a descalificar y a mentir, afirmó el dirigente del PRI Estatal, Rubén Escajeda Jiménez, en rueda de prensa con sus homólogos del PAN, Verónica Pérez y del PRD, Miguel Ángel Lazalde.

En tono tranquilo, el dirigente priista señaló que las coaliciones “Va X México” y “Va x Durango”, hay certeza de que se ganarán todos los distritos locales y federales, “porque hemos demostrado que somos la mejor opción y tenemos la mejor propuesta”.

Ante ello y en su desesperación, Morena, que se ha convertido en la desgracia de México, no quiere asumir que el gobierno federal con el partido oficial y sus aliados, es un desastre para el país y han dejado muestra fehaciente de que, en donde gobiernan, lo hacen mal y sólo han traído corrupción, engaño, robo y falta de propuestas.

En este sentido, hizo un llamado a la unidad de los duranguenses y a luchar para que a Durango se regresen los recursos y apoyos que el gobierno federal de Morena ha quitado en perjucio de la economía de las familias y de las empresas pequeñas, medianas y grandes.

Por su parte, Verónica Pérez, jefa del PAN, dijo que este miércoles pasado, los duranguenses fueron testigos de las acciones desesperadas que llevan a cabo los dirigentes y candidatos de Morena al señalar que el gobernador está metido en este proceso electoral.

“En la Coalición Va por México, Va por Durango negamos este señalamiento, el cual es una mentira más de este partido; que no ha visto, no ve que desde el inicio del proceso electoral, el gobernador ha sido respetuoso de la ley y no se ha metido en esta contienda electoral, caso contrario al gobierno federal, quien todos los días por la mañana trata de incidir en la próxima elección”, dijo la dirigente panista.

Reiteró que el partido en el poder sabe que perderá la mayoría en la Cámara de Diputados Federal, así como en la mayoría de las gubernaturas y de diputaciones locales en disputa en varios estados.

Finalmente, el dirigente perredista estatal, Miguel Ángel Lazalde, dio a conocer que los candidatos de la Coalición “Va por México y Va por Durango” han iniciado esta semana eventos de cierre de campañas en los diferentes distritos, después de una exitosas campañas en donde han tenido una buena respuesta de los ciudadanos, quienes reconocen que los candidatos de esta alianza tienen las mejores propuestas.

“Estamos seguros que este 6 de junio será una jornada electoral democrática, en la que ganaremos todos los distritos federales y locales, porque la gente nos pide, exige, que se regresen los programas y apoyos que el gobierno federal ha quitado en salud , seguridad, educación, estancias infantiles, apoyo a los productores del campo, a las mujeres violentadas”, indicó.