Moscovici insta a congelar la financiación a paraísos fiscales en lista UE

Bruselas, 28 nov (EFE).- El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, aseguró hoy que la Comisión Europea propondrá congelar la financiación y ayudas al desarrollo de países terceros incluidos en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.

“En la Comisión no vamos a esperar. Hemos estado trabajando para que la financiación de la Unión Europea a terceros países sea condicional y otra posibilidad sería ir más allá con la lista común de la UE, de modo que los países en la lista no se beneficien de los fondos estratégicos de desarrollo”, afirmó el político francés durante una comparecencia en la Eurocámara.

Añadió que el Ejecutivo comunitario piensa evitar que los territorios incluidos en el listado sigan beneficiándose de los préstamos del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y de las ayudas del Banco Europeo de Inversiones.

Tras los últimos escándalos de elusión y evasión de impuestos, los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho esperan aprobar una lista de paraísos fiscales en su reunión del próximo 5 de diciembre.

Moscovici subrayó que las sanciones para los Estados incluidos en ese documento son “cruciales”, deben tener un carácter “disuasorio” y estar preparadas cuando se publique el próximo martes.

Entre las penalizaciones que estudian introducir los países de la UE figuran retenciones a la fuente sobre los pagos a estas jurisdicciones, la no deductibilidad de los mismos o nuevas reglas sobre los ingresos de empresas controladas desde esos países.

En el Parlamento, el exministro galo insistió en que no se pueden incluir Estados miembros en la lista, si bien admitió que no van a quedar fuera de la aplicación de reformas y el aumento de la transparencia.

“No podemos calificar Estados miembros como paraísos fiscales, creo que realmente no podemos si seguimos nuestro propio criterio. Eso no significa que no haya prácticas fiscales dañinas que conducen a la planificación fiscal agresiva en este o aquel Estado miembro”, comentó. EFE