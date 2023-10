Motociclista, muy grave tras chocar contra una vivienda

Durango, Dgo.

Un motociclista fue hospitalizado, en condición crítica, luego de ser víctima del choque contra una vivienda; inconsciente, fue trasladado de urgencia en una ambulancia al Hospital General 450.

La información preliminar indica que la víctima no ha sido identificada, pues entre sus pertenencias no tenía documentos personales y los vecinos del lugar de los hechos dijeron no conocerlo.

Según el informe, la víctima circulaba por la calle Francisco Zarco de la colonia Manuel Buendía, cuando perdió el control de su motocicleta e impactó contra el inmueble marcado con el número 109.

De inmediato, vecinos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, que llegaron al lugar y, al notar la condición crítica de la víctima, la trasladaron de urgencia al referido centro médico.

Ahí fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico severo y se advirtió la necesidad de una intervención quirúrgica urgente; personal de la Fiscalía General del Estado fue notificado del suceso y ya indaga para obtener los datos generales de la víctima.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp