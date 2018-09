Mourinho se queja del árbitro y clama que su equipo necesita “un reinicio”

Londres, 29 sep (EFE).- El entrenador del Manchester United, José Mourinho, criticó la decisión arbitral de conceder el primer gol del West Ham United y aseguró que estaba en fuera de juego y que con el videoarbitraje (VAR) habría sido anulado.

“Necesitamos un reinicio. Después de lo de la copa necesitábamos sensaciones positivas y empezar perdiendo a los 5 minutos no lo es. No es lo que necesitas. El primer gol nos lo marcan en fuera de juego. Con el VAR lo hubieran anulado, pero nos perjudicaron y nos hundimos”, explicó el técnico portugués.

El Manchester United, que cayó en Copa de la Liga esta semana ante un Segunda división como el Derby County, repitió el desastre en la Premier League al caer con el West Ham United 3-1.

“A los 20 minutos conseguimos estabilidad, alguna ocasión, pero no muchas. El segundo gol es nuestro error, llega en el peor momento, antes del descanso. Es difícil de aceptar, no porque sea en propia puerta, sino porque Yarmolenko está dentro del área y porque los jugadores sabían que la zurda era su pierna. Teníamos que evitar el disparo y no lo hicimos”, añadió el luso en una rueda de prensa que se extendió a tres preguntas.

Mourinho destacó su decisión de formar con Anthony Martial en lugar de Alexis Sánchez y señaló que puso al francés de segundo delantero porque no es un jugador que se centré mucho en defender y que al ponerle en el área es más fácil jugar para él. EFE