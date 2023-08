Movilización en el campestre… sugirió detención de ex gobernador.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Este miércoles estuvo circulando el rumor, de que el ex gobernador de Durango, José Rosas “N” había sido detenido por autoridades locales, tras un fuerte operativo que se verificó en el fraccionamiento residencial en el cual vive, por el caso de los 150 millones de pesos que la Federación mandó al estado y que estaban etiquetados para la Universidad Juárez del Estado de Durango, de los cuales, el sexenio anterior sólo entregó 30 millones de pesos, sin embargo, conforme pasaron las horas, se supo que el multicitado había tramitado un amparo para que la Fiscalía Anticorrupción no actuara en su contra, a pesar de que el tema del desvío de recursos, fue bien documentado por parte del rector Rubén Solís y su equipo jurídico, de ahí que haya quienes piensen que el “Güero” solo ganó tiempo ante lo inevitable, es decir, que responderá tarde o temprano, por esos recursos que no eran suyos.

Se debe recordar que fue el 13 de septiembre del año pasado, es decir, dos días antes de que el referido terminara su sexenio, cuando la UJED presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado de Durango, ello luego de que tanto el ex mandatario como quien fuera su secretario de finanzas, trajeron con vueltas y promesas a los representantes de la máxima casa de estudios, mismos que junto a un importante grupo de universitarios, organizaron una marcha el 5 de septiembre de ese mismo año en protesta, a sabiendas de quienes gobernaban ya se iban y pretendían “heredar” ese pendiente a quienes los relevarían en el cargo, lo que a final de cuentas terminó ocurriendo, de ahí que se le esté pidiendo responder por ese claro desvío de recursos, según lo han expresado los propios universitarios.

Sin embargo, no solo se desviaron esos 120 millones de pesos que venían etiquetados por parte de la Federación para la Universidad Juárez del Estado de Durango, sino que también, el sexenio anterior, no entregó a la misma institución 184 millones de pesos por concepto del subsidio estatal, por lo que sumando ambos rubros, ya se estaría hablando de un quebranto financiero del orden de los 304 millones de pesos a la UJED, de ahí la molestia de los universitarios y la solicitud de justicia ante pruebas contundentes que ya aportaron a la autoridad conducente, para que se actúe en consecuencia, por lo que sobra decir que el ex gobernador es persona “non grata” en la institución donde cursó sus estudios universitarios hace ya varios años atrás.

Sobre el tema de los 184 millones de pesos correspondientes al subsidio estatal y que la gestión anterior debió entregar a la Universidad Juárez del Estado de Durango, se sabe que el hoy gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, instruyó desde su llegada para que se le fuera avanzando a ese pendiente, lo cual se puede constatar por parte de las autoridades universitarias, aún así, se buscará por todas las vías que el ex mandatario, responda por ese desvío de recursos y que en un momento dado, pueda resarcir el daño causado a la máxima casa de estudios que como ya se expuso, definitivamente que no es un tema menor, por lo que es urgente saber el destino que tuvieron esos recursos, es decir, si se desviaron o de plano alguien se los quedó.

