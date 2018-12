Muchos accidentes viales por Navidad en la ciudad

Respetemos el reglamenta pide autoridad

Nada más ayer se registraron unos 25 con muertos y heridos

La autoridad conoció ayer de unos 25 incidentes viales, entre choques leves y volcaduras aparatosas con pérdidas de vidas, lesiones y daños millonarios, y teme que el índice aumente a medida que nos acerquemos a Navidad.

El director de Seguridad Pública Municipal, Lic. Oscar Galván Villarreal, habló en exclusiva para Contacto hoy esta tarde y advirtió que priva un gran nerviosismo entre los automovilistas, unos por falta de dinero, otros por no haber comprado ya sus regalos.

El caso es que –dice- la mayoría de los conductores van por la calle con una prisa, normal para estos días, pero exagerada, puesto que en cualquier desplazamiento se pierden unos minutos nada más y no es necesario imprimir grandes velocidades por los riesgos que ello implica.

Y lo que son las cosas –subraya- que hasta el momento, la mayoría de los accidentes han sido causados por descuido o por velocidad, y nada más unos cuantos han sido consecuencia del alcohol.

Otros accidentes son causados por la imprudencia de los transeúntes, que en su mayoría ignoran las reglas viales, cruzan por cualquier parte de la calle y no por las esquinas, razón por la que hoy arrancó en el centro de la ciudad un operativo precisamente para evitar accidentes a los viandantes.

También subrayó el funcionario que en los accidentes tienen que ver el ir hablando o mensajeando por teléfono, el no llevar puesto el cinturón de seguridad y la música a altísimo volumen que lleva enajenado al conductor.

Estos días se han levantado cientos o quizá miles de infracciones por ir hablando o mensajeando por celular, por estacionarse en doble fila (aunque sea nada más por cinco minutos) o por ocupar espacios para minusválidos, “solamente por un par de minutos” y por lo que los infractores en vez de entender su error, se le endosan al policía: “Vaya –nos dicen- arbitrariedad de la policía, pues si no tenía ni cinco minutos que me estacioné en ese lugar prohibido. Esas nos las debía pasar la autoridad, pues no fue mucho tiempo…”.

Nadie, o muy pocos entienden que en esos lugares no debe uno estacionarse ni un minuto, pero siempre “apenas me acababa de bajar, no hacía mucho tiempo de eso…”.

Todo es cosa, dice finalmente Galván Villarreal, de que nos ajustemos al reglamento, de no violarlo, porque el que lo haga se hará acreedor a la infracción correspondiente.

Hay que concentrarnos en lo que vamos haciendo, sobre todo cuando estamos al volante. Tenemos que dejar de lado el celular, ponernos el cinturón, bajar la velocidad y llevar la mirada siempre al frente, por lo que toca a conductores, y en el caso de transeúntes, su obligación es cruzar por las esquinas, pues si los atropellan en otro punto de la calle, evidentemente es su responsabilidad.

Ojalá que nos concentremos en lo que estamos haciendo y podamos todos salir bien librados de estos días complicados para todo mundo, empezando por automovilistas y acabado con la gente de a pie. Todos la pasaremos mejor si observamos y cumplimos el reglamento.