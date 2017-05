Muere ahogado en estanque

Iba a sacar una prenda de ropa y ya no salió

Un nuevo deceso se registra en la Comarca Lagunera del estado, y en donde las autoridades tomaron registro sobre la muerte de un joven que pereció ahogado al ingresar a un estanque.

El hecho mencionado se registró en la localidad El Vergel, de la ciudad de Gómez Palacio, donde Ángel Heriberto Mendoza Ochoa, de 15 años, se encontraba en compañía de su hermano Bryan Ochoa Pérez, de 13 años.

Fue cuando el primero de los mencionados se dispuso a sacar una prenda de un estanque cercano a ellos que Ángel se dispuso a rescatar una prenda de ropa que había caído al agua, por lo que al realizar el intento por sacarla cayó al cuerpo de agua.

Es tras varios intentos por rescatarlo y de él mismo por salir de ahí, que finalmente no lo puede realizar, sumergiéndose para no salir jamás, hasta que llegaron los cuerpos de emergencia para atenderlo, percatándose únicamente que ya no presentaba signos vitales.

Sobre este suceso fue el agente del Ministerio Publico quien tomó nota sobre el deceso, ordenando el traslado del cuerpo hasta el anfiteatro de la vicefiscalía de la región Laguna.