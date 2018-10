Muere chofer al desbarrancarse

Se quedó sin frenos por el Mezquital

Trágica jornada laboral tuvo el empleado de una constructora de esta capital luego que fallaran los frenos de su volteo, lo cual causó que se precipitara a un barranco para finalmente perecer.

Quien perdió la vida en estos lamentables hechos respondía al nombre de Gerardo Gómez Hernández, de 34 años, vecino de la colonia La Virgen en esta ciudad capital.

El reporte de la autoridad indica que esta persona en compañía de otra persona llamada José Luis, de 53 años, vecino de la colonia Cerro del Mercado, transitaban por la carretera de la cabecera municipal de Mezquital con destino a La Guajolota, siendo a la altura del kilómetro 90 donde el volteo que operaba sufrió una falla en los frenos.

Tras no poder controlar el peso de la retroexcavadora que transportaba, Gerardo trató de maniobrar por un momento la pesada unidad no siendo esto posible, ya que tras no frenar se precipitó a un barrano de al menos 15 metros de profundidad.

Después del percance y tras ser auxiliados, Gerardo fue trasladado para recibir atención médica a una clínica del poblado Candelaria, pero debido a la gravedad de las lesiones terminó en el Hospital Integral de La Guajolota, lugar al que arribó ya sin signos vitales.

Por su parte José Luis fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos comisionados en dicho municipio, quedando a disposición del Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte.