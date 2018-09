Muere el pianista chileno Vicente Bianchi y Gobierno decreta duelo nacional

Santiago de Chile, 24 sep (EFE).- El pianista, compositor y director de orquesta chileno, Vicente Bianchi, Premio Nacional de Artes Musicales, falleció hoy a los 98 años, lo que determinó que el Gobierno decretara para este martes duelo nacional.

“En reconocimiento, homenaje y gratitud a la persona, obra y legado de Vicente Bianchi, he decretado que mañana será día de Duelo Oficial en Chile”, informó el presidente de Chile, Sebastián Piñera a través de su cuenta en Twitter.

“Hoy Chile ha perdido a un gran músico y un gran hombre: Vicente Bianchi, Premio Nacional de Artes Musicales, quien durante sus 98 años de vida inspiró e iluminó la música, cultura y vida de los chilenos. Hoy mi solidaridad y oraciones están con su familia y amigos”, había escrito el mandatario previamente.

Bianchi, quien ingresó a estudiar piano al Conservatorio Nacional de la Universidad de Chile, de donde salió con una mención en composición, trabajó en los años 50 con el poeta Pablo Neruda, musicalizando la obra “Música para la Historia de Chile”.

El músico firmó con Neruda, Premio Nobel de Literatura 1971, una duradera sociedad creativa.

También puso música a otros escritos del poeta como “Poema 15”, “Romance de los Carrera”, “Canto a Bernardo O’Higgins” y “La noche de Chillán”, texto que fue entregado por el poeta en su lecho de muerte.

En la década de 1960 creó la primera misa chilena (cantada en español y con sonidos mapuche, danzas nortinas y cueca) y ya en los setenta participó en el Festival de Viña del Mar con “A la bandera chilena”, con texto creado por Neruda.

Precisamente, el evento viñamarino destacó la trayectoria de Bianchi en el año 2016, entregándole el “Premio a la excelencia de la música latinoamericana”.

Justo ese año y después de 17 postulaciones, el renombrado pianista, compositor, arreglista y director de orquesta recibió el Premio Nacional de Artes Musicales.

“Cuando no me lo daban, toda la gente venía aquí poco menos que a condolerme, porque encontraban que no era justo. Yo me quedaba tranquilo y seguía trabajando, hasta que pasaban dos años y otra vez la misma cosa. Esta vez ya casi no me sorprendió”, comentó en su oportunidad.

Para los críticos de música, uno de los factores que influyeron en la retrasada distinción fue su lazo profesional con la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Bianchi participó en un acto por la “reconstrucción” en Estados Unidos justo después del golpe, y en los años 1980 fue director del Centro Cultural de La Reina (de 1980 a 1985), aunque el artista de tendencia democristiana siempre se defendió diciendo que ha “trabajado con todos los Gobiernos”.

Los restos del destacado pianista serán velados en la sala Claudio Arrau del Teatro Municipal a partir del martes 25 de septiembre donde podrá ser despedido por la ciudadanía, quienes podrán agradecer su legado en un libro de condolencias.

Al día siguiente, el cortejo fúnebre pasará por la Sociedad de Derecho de Autor (SCD), donde recibirá un homenaje cerca del mediodía, para luego continuar camino a la Catedral Metropolitana de Santiago, en la que se realizará una misa con música a la chilena a las 14.00 hora local (17.00 GMT).

Finalmente, se presentará un homenaje a cargo de los dos elencos estables del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: el Ballet Folklórico Nacional (Bafona) y la Orquesta de Cámara de Chile. EFE