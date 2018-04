Muere el popular DJ Avicii a los 28 años

Lavanguardia.com.-El artista, DJ y productor Tim Bergling, más conocido como Avicii, ha fallecido esta tarde a los 28 años en la capital de Omán, según ha comunicado su representante. El músico era uno de los artistas de pop electrónico más conocidos del panorama musical.

”Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Mascate, Omán este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones “.

El DJ se retiró de los escenarios en 2016, citando razones de salud y asegurando que necesitaba recuperarse. Un año antes ya canceló varios conciertos por ¨agotamiento físico”. Y es que durante varios años, el DJ padeció pancreatitis aguda. Le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice en 2014 y, aseguró, que eso le dejó estragos y que todavía necesitaba recuperarse.

Lejos de truncarse su carrera, su legión de fans le ha sido fiel hasta la fecha, y es que Avicii era, sin lugar a dudas, uno de los grandes nombres de su generación. Su triunfo internacional le llevó a ser cabeza de cartel de festivales celebrados por todo el globo terráqueo.Su hit Levels se convirtió en una de sus marcas de identidad y en una de las piezas más bailadas y pinchadas de la época.

Nacido en Estocolmo, Suecia, el 8 de septiembre de 1989, el músico fue el responsable de otros éxitos como Hey Brother, Wake Me Up o Addicted to You. Pese a su temprana edad, su música le ayudó rápidamente a posicionarse como uno de los mejores DJ’s de los últimos tiempos.

Su fama y el trabajo bien hecho hizo que otros compañeros de profesión quisieran trabajar con él. Coldplay, Rihanna, Nile Rodgers o bandas de rock como Imagine Dragons son sólo algunos nombres de un largo etcétera de colaboraciones.