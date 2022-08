Muere en borrachazo un joven por camino rumbo al 5 de febrero

Sus acompañantes resultaron golpeados, pero viven para contarla

Durango.-Nuevamente la combinación del alcohol y volante tuvieron consecuencias fatales. Esta madrugada un joven perdió la vida en volcadura por el poblado 5 de febrero.

Fue sobre el camino vecinal que comunica el periférico y el citado poblado por donde viajaban al menos tres personas abordo de una camioneta Ford en avanzado estado etílico.

Es poco antes de llegar a su destino que repentinamente el operador de la unidad, de quien no se tienen datos, perdió el control del volante a causa de lo alcoholizado, causando caer al canal donde dio al menos una voltereta.

Derivado de lo antes citado, ahí quedó sin vida uno de los ocupantes, de quien extraoficialmente se sabe llevaba por nombre Israel Chávez, de una edad no precisada, mismo a quien elementos de la Cruz Roja ya no pudieron auxiliar y mantenerlo con vida, no así a sus compañeros quienes fueron valorados y atendidos para posteriormente ser trasladados a un nosocomio capitalino.

Al sitio se hizo presente el agente del ministerio público para realizar las diligencias respectivas, ordenando el traslado del cuerpo para practicarle los estudios forenses de ley.

