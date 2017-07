Muere mujer vigilante en horrible choque en calles de la Octavio Paz

Horrible muerte encontró una mujer al chocar una Tundra contra un Tsuru en calles de la colonia Octavio Paz. Ella era vigilante de una empresa privada de seguridad y él, al parecer policía estatal.

El terrible encontronazo se produjo minutos después del amanecer, 7:30 horas, sobre las calles bulevar Francisco Zarco y Fundo Legal 20 de Noviembre de la referida Octavio Paz.

La infortunada mujer se llamaba Andrea Fernández Rodríguez, de 34 años de edad, que aparentemente trabajaba para la empresa de seguridad privada Securitas. Ella viajaba en el Tsuru al parecer en solitario.

Jorge Rocha Navarro, es el policía estatal que tripulaba la Tundra de color naranja, mismo color del Tsusu que quedó materialmente destruido, entre cuyos restos terminó el cuerpo de Andrea, que para extraerlo los bomberos de Protección Civil del Municipio tuvieron que utilizar herramientas neumáticas.

Personal de la sub dirección de vialidad está investigando para aclarar responsabilidades y no se puede adelantar nada, puesto que no hay elementos para afirmar lo más mínimo.

Aparentemente la mujer y el policía se dirigían a su trabajo, aun cuando alguno de los dos cometió un error y por eso se produjo el terrible encontraonazo.

Jorge Rocha, el policía estatal, sufrió solamente leves golpes que no requirieron de hospitalización. Fue atendido por socorristas en el mismo lugar del percance.