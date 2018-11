Muere otro motociclista al estrellarse contra un auto por Circuito Interior

Un motociclista más acaba de morir en la ciudad al estrellarse contra otro automóvil en calles de Circuito Interior, fraccionamieno Toledo. Socorristas de la Cruz Roja trataron de reanimarlo, pero cuando le brindaban los primeros auxilios dejó de vivir.

Las autoridades están trabajando en el lugar para aclarar las cosas y precisar cómo ocurrieron, pero sobre todo para saber si hay delito qué perseguir y sancionar al o los posibles responsables.

Aparentemente se llamaba Eduardo García Delgado, de 18años de edad. Es que de manera formal ninguna autoridad lo ha anunciado

El punto de accidente, que acaba de suceder, es el Circuito Interior. Entre el fraccionamiento Geraldine y la colonia El Alacrán, donde el conductor del frágil vehículo se estrelló de frente en el costado izquierdo de un auto Spark de la línea Chevrolet.

La sub dirección de vialidad investiga para aclararlo todo y precisar de quién fue la responsabilidad, pero por ahora no hay una conclusión, o de menos no se nos ha hecho saber de quién es la culpa.

Lo unico cierto es que un muchacho de edad indeterminada ha dejado de existir debido a las lesiones que sufrió al estrellarse contra un auto, pero se ignora quién se le atravesó al otro.

Mantenemos abierto este canal para ratificar o rectificar esta información, hasta el momento extraoficial.