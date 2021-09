Muere varón aparentemente electrocutado en Fracc. Canelas

Durango, Dgo.-Un hombre de aproximadamente 35 años de edad murió este martes por la tarde causa de una aparente electrocución, sufrida en la techumbre de una vivienda.

La persona fallecida fue identificada como Adrián “N”, varón de oficio albañil que preparaba un maceteado.

De acuerdo a los datos preliminares, incidente ocurrió cuando la víctima, junto a dos compañeros más, estaba subiendo material a la techumbre para seguir trabajando.

Sin embargo, el aparente arco eléctrico formado por los cables de alta tensión y algún elemento metálico que estaba manipulando, le provocó una descarga.

No obstante, no había videncias claras de esta situación, pues el personal de cruz roja mexicana que lo atendió, No apreció quemaduras coincidentes con una electrocución por contacto directo.

El lugar, el andador Playa Caleta fraccionamiento Canelas, Julio personal de la Fiscalía General del Estado, que ordenó el traslado de los restos al anfiteatro para la realización de la necropsia de ley, que dará claridad sobre la causa de muerte.

