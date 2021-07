Mueren dos mujeres al volcar cerca de La Guajolota

Mezquital, Dgo.-La volcadura de una camioneta tipo pick-up, ocurrida la tarde-noche del domingo en el municipio de Mezquital, derivó en la muerte de dos mujeres adultas, así como lesiones de consideración en un total de siete personas.

Las personas fallecidas son las señoras Aurora de la Cruz Mata, de 30 años de edad, y Margarita Calleros Flores, de 46. Mientras que entre los lesionados hay tres menores de edad.

Según los datos obtenidos, las víctimas iban a bordo de una camioneta Dodge Ram circulando por el camino que conduce de La Guajolota a la localidad Pata de Gallo, cuando en una zona agreste, el conductor perdió el control del vehículo.

Este volcó, provocando lesiones a prácticamente todos los ocupantes, así como la muerte prácticamente instantánea de una de las víctimas. La segunda murió cuando estaba camino a un hospital de la región.

Producto del percance, resultaron lesionados el niño Édgar Efraín, de 2 años y medio de edad; Joselín, de 7; y Efraín de la Cruz, de 14. También con afectaciones diversas fueron hospitalizados Ofelia de la Cruz Flores, de 27 años; así como sus hermanos Secundino y Alfonso, de 47 y 50 años. La lista la completa Felícitas Flores Morales, de 46 años.

En tanto que el conductor de la unidad, Apolinar de la Cruz Mata, se retiró de la escena y no fue localizado por las autoridades. Él, de edad no precisada, también sufrió lesiones, aunque aparentemente no graves.

Los lesionados fueron trasladados a la ciudad de Durango para su atención médica, mientras que los occisos quedaron a cargo del Servicio Médico Forense.