Mueren dos paisanos de una familia radicada en Dallas que visitaba a sus familiares en Canatlán

Además hay siete lesionados internados en el Hospital 450 y el Materno Infantil…

Mueren dos personas y siete más resultan lesionados al volcar vehículo que transportaba a una familia residente de Dallas, TX., sobre la carretera Francisco Zarco a la altua del poblado Ignacio Castillo del Valle.

Los occisos son Jesús Galindo, de 40 años de edad, y la pequeña Yesenia Galindo Pérez, de 9. Los lesionados: Santiago Galindo, de 39, Antonio Alcalá de 21, David Alcalá de 20, Iker Alcalá de 17, Jessica Galindo, de 15 y Maribel Galindo de 12. La pequeñita falleció en el Hospital Materno Infantil cuando recibía los primeros auxilios.

Todos viajaban en una vagoneta al parecer Yukon GMC con placas CGC1366 del Estado de Texas, y supuestmente tripulada por Jesús al momento de la volcadura,16:30 horas, registrada precisamente a unos kilómetros del poblado Flores Magón, justo en el entronque con el camino a Coneto de Comonfort y a Castillo del Valle, según informes de la Unidad Estatal de Protección Civil que auxilió, junto con la Cruz Roja de Canatlán a los sobrevivientes.

Los Galindo-Alcalá visitarían a familiares a Flores Magón, y estaban por llegar cuando sobrevino la volcadura que cuesta dos vidas y lesiones a siete de ellos, que fueron llevados al Hospital General 450 para su atención médica, no obstante que varios de ellos no sufrieron lesiones graves, pero era necesario llevarlos para asegurarse de no haber sufrido daños internos.

Los cadáveres fueron llevados al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de rigor, en tanto que la autoridad se hizo cargo de lo que quedó del vehículo tras la voltereta.