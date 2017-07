Muguruza: “Ahora llegan los partidos más difíciles, con las mejores”

Londres 8 jul (EFE).- La española señaló hoy que ahora llega el momento clave en Wimbledon, la segunda semana, “donde empiezan en teoría los partidos más difíciles”, y donde espera seguir con la misma motivación que le ha llevado a ganar tres partidos sin ceder un solo set, aunque no dudó en comentar que si hay que “arremangarse”, lo hará.

“Estar en la segunda semana significa que estoy haciendo las cosas bien. Para mí, las primeras rondas son siempre difíciles, pero me motivo mucho más en los Grand Slams, y el hecho de que sea la segunda semana significa que ahora empiezan en teoría los partidos más difíciles, en los que te tocan las mejores jugadoras, donde realmente está el torneo”, analizó Garbiñe.

La española ha cumplido su hoja de ruta en Wimbledon por el momento, con solo diez errores no forzados por partido. “Eso significa que tengo bastante acierto últimamente”, dijo, “soy agresiva, voy a por mis tiros y suelo arriesgar, aunque eso me haga fallar, pero fallo porque arriesgo. En esta ocasión estoy quizás eligiendo mejor y jugando bien”, comentó.

Muguruza alabó el papel que Conchita Martínez está haciendo con ella en este Wimbledon. “Cada vez que habla lo que me dice es porque lo ha vivido en su propia piel”, señaló la caraqueña. “Sabe lo nerviosa que yo puedo estar, me cuida para no dejar nada al azar. El juego es el juego, pero todos los detalles que ha vivido ella antes me los transmite. No hay ningún secreto”, dijo.

“Soy una jugadora que mi base ha sido tierra, y luego me he tenido que adaptar por el hecho de mi cuerpo a ser más agresiva”, prosiguió. “Tengo un juego sólido pero también puedo arremangarme y ponerme a luchar. El plan B en mi caso es tomar menos riesgos, valorar cuál es el golpe adecuado para soltar el brazo, y no fallar bolas tontas”. EFE.