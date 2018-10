Muguruza: “He mantenido la calma y he sabido cerrar el partido”

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, que este viernes se clasificó para las semifinales del torneo de Hong Kong, comentó que estaba satisfecha por haber “mantenido la calma” y haber sabido cerrar el partido sin tener que recurrir al tercer set.

“En el primer set he conseguido escapar rápido en el marcador. En el segundo set Luksika ha jugado mucho mejor, y ha sido mucho más peleado. Se ha decidido en un par de puntos”, dijo la española en la sala de prensa tras su partido.

“Estoy contenta de la forma en que he peleado, contenta con el hecho de que al final he mantenido la calma y he sabido cerrar el partido y que no fuera al tercer set”, añadió.

Esta será su quinta semifinal de la temporada para Muguruza después de Roland Garros, Doha, Dubai y Monterrey.

“Estoy contenta de estar en semis y haber ganado tres partidos, así que seguro que voy a tener una rival muy fuerte. Me encuentro bien físicamente y ahora solo quiero recuperarme lo mejor posible para afrontar la próxima batalla”, indicó.

Tras el torneo de Hong Kong, Garbiñe completará su temporada 2018 disputando la semana que viene el WTA Internacional de Luxemburgo, y el torneo WTA Elite Trophy en Zhuhai (China) la semana del 29 de octubre. EFE