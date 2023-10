Mujer muere tras caer en su casa; se levantó por un vaso con agua

Gómez Palacio, Dgo.

Una caída en el interior de su domicilio le costó la vida a una mujer de 60 años de edad, quien no sobrevivió pese a los intentos de los técnicos en urgencias médicas que, incluso, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos.

La persona fallecida es la señora Sanjuana Hernández Ortega de 60 años de edad, quien para su atención médica fue llevada de urgencia a una clínica del Seguro Social.

Los hechos ocurrieron el jueves en un domicilio de la zona urbana de Gómez Palacio, cuando la señora, que ya estaba dormida, despertó para ir por un vaso con agua a la cocina.

Sin embargo, se cayó en el camino y quedó inconsciente, por lo que sus familiares pidieron ayuda en el número de emergencias; personal de la Cruz Roja Mexicana llegó y encontró a la víctima aún con signos vitales.

Sin embargo, su pulso se detuvo y en el camino a la Clínica No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron necesarias maniobras de reanimación; por desgracia, no fue posible salvarla y, al llegar al centro médico ya no tenía signos vitales.

Del caso tomó conocimiento el agente del Ministerio Público, que ordenó la necropsia de ley como marca el protocolo.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp